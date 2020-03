Alunos recebem kits didáticos da ONG Legião da Boa Vontade

Alunos da Escola Municipal Eunice das Chagas, localizada no bairro Pacoval, e demais crianças da comunidade de famílias em situação de vulnerabilidade social foram agraciados com a doação de kits didáticos. A cerimônia de entrega aconteceu na sexta-feira, 13. A doação foi feita pela ONG Legião da Boa Vontade (LBV) e faz parte da Campanha Criança Nota 10 – Proteger a infância é acreditar no futuro, promovida pela LBV em todo o Brasil.

Pelo segundo ano, a escola foi escolhida pela campanha, que fez a entrega de 200 kits didáticos para as crianças. Em Macapá, todos os anos a LBV promove pelo menos três campanhas. O objetivo é auxiliar os pais que não dispõem de recursos financeiros para a compra de material escolar, e ainda motivar as crianças e adolescentes sobre a importância dos estudos.

A diretora de escola, Alicirene do Carmo, agradeceu a doação e falou da importância do projeto para os alunos da instituição. “A doação desses kits escolares é de suma importância para a escola e, principalmente, para os pais carentes que nós temos. Aqui, temos pais de 3, 4, 5 até 6 filhos, e para quem mantém um salário digno já é difícil comprar o material escolar, porque é caro, imagina para esses pais”, disse.

“A LBV é uma grande parceira que a gente tem dentro da escola. Desde 2018, ela vem contribuindo com a doação de cestas básicas para esses alunos. Em 2019, além das cestas básicas, com os kits escolares, e este ano novamente veio nos dar esse apoio”, destacou a diretora. Os kits são compostos por mochila, cadernos, lápis, régua, canetas, estojo, dicionário, cola, giz de cera, entre outros itens.

Karla Marques

