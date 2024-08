Governo do Estado entrega o Novo Cândido Portinari e devolve à população patrimônio histórico e cultural do Amapá

Espaço foi ampliado e recebeu salas inéditas como a de Educação Especializada, de computadores e novos equipamentos.

O novo Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari foi entregue pelo Governo do Estado à comunidade escolar nesta terça-feira, 20. O local, considerado referência histórica há mais de 50 anos, está novamente de portas abertas para fortalecer a produção artística amapaense.

Ampliado e mobiliado, o ambiente é a 12ª obra da educação entregue em um ano e sete meses de gestão, com salas inéditas como a de Educação Especializada e de informática, acessibilidade e climatização. O Novo Cândido também recebeu equipamentos como câmeras fotográficas, cavaletes e materiais para produções artísticas.

O lugar, considerado o berço das artes amapaenses, faz parte da história de vida de muitos e inspira jovens e adultos que desejam ingressar no universo das artes como atividade. O centro profissionalizante também recebeu serviços de paisagismo, novo sistema hidrossanitário, elétrico e nova torre de água com capacidade de 5 mil litros.

A administradora e quadrinista, Aynan Del Tetto, de 28 anos, começou a estudar no Centro de Artes há quatro meses, no antigo prédio provisório, no bairro Santa Rita, em Macapá. A paraense mora há 10 anos no Amapá e conta que a reinauguração vai melhorar a qualidade dos trabalhos artísticos produzidos no estado.

“Temos salas ambientadas com cadeiras ergonômicas, vai melhorar 100% a qualidade dos trabalhos, das artes visuais locais. Para mim, essa entrega é fundamental porque nós precisamos ter a visibilidade da arte visual do Amapá. Então, ter um ponto central de encontro, de projetos, possibilita que a gente cresça muito e nos permite promover e aperfeiçoar o nosso trabalho”, pontuou a estudante.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís, a entrega do centro idealizado pelo artista plástico paraense R. Peixe, em 1973, simboliza a devolução de uma parte da história do estado, além de cumprir as medidas previstas no Plano de Governo da gestão, para promover a preservação e a modernização do patrimônio público.

“É uma felicidade muito grande devolver a escola aos professores, alunos e a comunidade escolar. Ela foi concebida mantendo os elementos tradicionais, com essa arquitetura, e nós acrescentamos alguns elementos novos. Não é apenas a entrega de um prédio, é a devolução, na verdade, da memória, da história do Amapá, contada através das artes plásticas. Todas as gerações de artistas plásticos do Estado passaram pelas mãos de R. Peixe, com influência dele ou da escola Cândido Portinari”, celebrou o governador do Amapá, Clécio Luís.

Sem uso há 10 anos, as obras foram concluídas pela atual gestão em um ano e sete meses. Durante este período, os alunos tiveram aulas em diferentes lugares como as Escolas Estaduais Barão do Rio Branco e Antônio Cordeiro Pontes. Com a entrega do novo prédio, as aulas voltam a ser desenvolvidas com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do ensino e prática das artes.

“Com muita alegria nós estamos entregando espaços educacionais que são parte da arte e da nossa história para que os artistas possam se apropriar desse lugar para fomentar a nossa cultura. É uma entrega que vai além da educação. A escola precisa atender à comunidade e o nosso sentimento é de gratidão” enfatizou a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

Os educadores, que dedicaram uma longa etapa da vida a aprender e a ensinar, receberam o Novo Cândido não apenas com uma moderna estrutura física, mas como um símbolo de resgate de uma tradição essencial para que os elementos culturais do Amapá continuem reconhecidos e valorizados, como pontuou a professora Emília Ribeiro, que há 17 anos trabalha na instituição.

“Esse é um momento ímpar, muito especial para a gente que trabalha aqui e em especial para os nossos alunos. Trabalho com alunos especiais e todos, de certa maneira, estavam nessa expectativa. Esperávamos por isso há muito tempo e hoje é uma realidade. Esse novo espaço vai fortalecer as nossas práticas”, destacou a professora.

Como parte da programação cultural que marca o retorno do Cândido Portinari, uma exposição do artista R. Peixe, chamada “Casa Nova e Memórias”, está aberta para a comunidade. Além disso, também integra a inauguração o Var al Literário “Poesia e sustentabilidade”, coral infantil e estátua viva.

Em cada detalhe dos quadros expostos há uma representação da Amazônia, dos elementos culturais, do ribeirinho, do modo de ser e de pensar de quem mora às margens do rio Amazonas. Nas palavras, um pouco da história das famílias, das gerações que passaram e deixaram um legado.

Cursos do Cândido Portinari

O Novo Cândido oferta cursos técnicos de nível médio de duas formas: subsequente (para quem já concluiu o ensino médio e/ou equivalente) e concomitante (para quem está cursando o Ensino Médio e/ou equivalente).

Para o nível médio possui os cursos técnicos em Artes Visuais, Processo Fotográfico, Artesanato e Design Gráfico (previsto para 2025). Já para os cursos de qualificação profissional, o Centro oferece Ilustrador, Artesão de Pintura em Tecidos, Pintor de Artes, Cartonageiro à Mão, Serígrafo, Gravurista e Ilustrador Digital (previsto para 2025).

Novo Cândido

O novo prédio entrou em obras em setembro de 2014 e passou por períodos de paralisação, além de trâmites administrativos de rescisão de contratos com empresas. A atual gestão possibilitou a finalização da obra, seguindo o Plano da ge stão de compromisso com a infraestrutura da educação. O projeto arquitetônico de adequações, obras e intervenções foi coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e levou em consideração as linhas arquitetônicas da instituição histórica do Amapá.

