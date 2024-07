Exposição narra história da Marinha na Região Amazônica

Exposição instalada no mirante Lúcia Almeida narra a história da Marinha na região da Amazônia Ocidental através dos painéis de fotos, vitrines com itens náuticos, pinturas, banners, painéis interativos e um busto do Almirante Tamandaré, em reverência ao Patrono da Marinha do Brasil, símbolo de destacadas virtudes cívicas.

O brilhante acervo serve como plataforma de informação, compartilha o compromisso social da Marinha e sua contribuição na preservação da rica herança marítima da região.

Patrocinado pela Yamaha e organizado pelo Comando do 9º Distrito Naval em Manaus, a abertura da mostra cultural da Marinha do Brasil aconteceu na última quinta-feira, 04/07, e foi sediado no mirante Lúcia Almeida, obra multifuncional recém-inaugurada que abriga uma grande variedade de atividades de comércio, cultura, arte e gastronomia, localizada no coração histórico e cultural da cidade de Manaus.

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo Vice-Almirante Lampert, comandante do 9º Distrito Naval, que agradeceu o apoio das empresas parceiras, como do Grupo Yamaha Brasil, e contou com a presença de diversas autoridades militares, civis e políticas.

Desembarque de turista

O novo ponto de desembarque de turistas que chegam à Manaus nos navios de cruzeiro, o mirante é parte do projeto municipal de revitalização “Nosso Centro”. Permite a contemplação do Rio Negro e já se tornou um grande atrativo turístico à população local e visitantes.

