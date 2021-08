Pentágono confirma explosão no aeroporto de Cabul

Ainda não há informações sobre vítimas



O porta-voz do Pentágono, John Kirby, informou que uma explosão ocorreu nesta quinta-feira (26) no aeroporto de Cabul. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

“Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul”, escreveu Kirby no Twitter, acrescentando não dispor, por enquanto, de informações claras sobre a existência de vítimas.

Segundo fontes norte-americanas, a explosão foi provocada por um homem-bomba.

EBC, com informações da RTP – Rádio e Televisão de Portugal

