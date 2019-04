Nasa divulga nova foto de asteroide que passará raspando pela Terra

Cientistas monitoram a trajetória do asteroide Bennu que está a bilhões de quilômetros de distância; sonda OSIRIS-REx enviará amostrar em 2020

Pablo Marques

A agência espacial norte-americana, Nasa, divulgou na última segunda-feira (22) uma nova imagem do asteroide Bennu feitas pela sonda espacial OSIRIS-REx. Apesar de estar a bilhões de quilômetros de distância, a sua trajetória poderá passar bem perto da Terra em menos de dois séculos.

A estimativa da Nasa é que em 2135 o Bennu estará mais perto da Terra do que a Lua, que está a cerca de 390 mil quilômetros de distância. Em 2175 e em 2195, estará ainda mais aproximo do planeta, mas a agência afirma que não existe risco de uma colisão.

Os cientistas estudam o caminho do Bennu cruzando o espaço e recebem periodicamente imagens feitas pela OSIRIS-REx. No Twitter oficial da sonda, são divulgadas as fotos mais recentes da superfície rochosa.

A previsão é que em 2020 o equipamento consiga fazer um pouso para coletar pelo menos 60 gramas de material. Em seguida, a amostra será enviada de volta para a Terra em uma viagem que deve durar três anos.

