Criadores do Instagram anunciam saída do Facebook

Douglas Ciriaco

Os criadores do Instagram anunciaram ontem (24) que estão deixando o Facebook. Inicialmente antecipada pelo jornal New York Times, a debandada do estadunidense Kevin Systron e do brasileiro Mike Krieger, ambos os responsáveis por dar vida à rede social comprada pelo Facebook em 2012, foi confirmada por Systron no blog oficial da empresa.

O texto fala sobre a gratidão que a dupla tem pelos últimos oito anos de Instagram e seis de Facebook e avisa que, agora, eles estão prontos para outra. A ideia dos dois, explica o cofundador da rede social de fotos, é explorar a criatividade e a curiosidade de ambos.

“Planejamos tirar um tempo para explorar a nossa curiosidade e a nossa criatividade outra vez”, escreve Systron. “Criar coisas novas requer que a gente dê um passo atrás, entenda o que nos inspira e junte isso ao que o mundo precisa; é o que planejamos fazer”, continua o futuro ex-executivo do Instagram.

