Estudo conclui que 2 minutos de exercício intenso fazem bem à saúde

Impacto positivo na saúde metabólica não teve diferenças significativas quando comparado com exercício moderado de 30 minutos de duração

Lucas Agrela

São Paulo – Você já deve ter ouvido falar nos exercícios intervalados de alta intensidade, conhecidos pela sigla em inglês “HIIT”. Um novo estudo concluiu que apenas 2 minutos de exercícios já podem gerar efeitos positivos para a saúde.

Publicada no periódico científico American Journal of Physiology, a pesquisa analisou 8 voluntários em diferentes rotinas de exercícios e coletaram biópsias musculares antes, logo depois e três horas após a atividade física.

“Isso sugere que o exercício pode ser prescrito de acordo com as preferências do indivíduo enquanto ele ainda gera sinais parecidos com os que estão relacionados com adaptações metabólicas benéficas. Esse estudo tem importantes implicações para melhorar nosso entendimento de como o exercício pode ser usado para melhorar a saúde metabólica na população”, escreveram os autores do estudo.

