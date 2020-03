WhatsApp beta testa recurso que deve liberar mensagens autodestrutivas

Não é novidade para ninguém que o WhatsApp pode demorar um pouco mais para incorporar alguns recursos solicitados pelos usuários. Um exemplo disso foi a “novela” do modo escuro, que ficou meses em testes e virou até motivo de piadas nas redes sociais.

Mesmo assim, tudo indica que a equipe do WhatsApp está de olho no feedback dos usuários. Isso porque a última versão beta do mensageiro trouxe indícios de que em breve o aplicativo deve ganhar outra novidade muito solicitada: o suporte para mensagens autodestrutivas.

A ideia é seguir o exemplo do Snapchat e permitir que os usuários consigam enviar mensagens para amigos com tempo determinado para que ela se apague do histórico. De acordo com o pessoal do WABetaInfo, a novidade começou a surgir na versão 2.20.83 2.20.84 do app para Android.

