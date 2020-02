Funcionamento dos Correios durante o Carnaval

No dia 21/2 (sexta-feira), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. Segunda e terça-feira (24 e 25/2), não haverá atendimento nas agências e também não ocorrerá a entrega de objetos postais, em função do feriado de Carnaval. A Central de Atendimento dos Correios – CAC também não funcionará nestas datas.

O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira, 26/2. Neste dia, as agências abrirão a partir das 12h e a CAC atenderá normalmente, das 8h às 20h. Os clientes poderão obter informações sobre produtos e serviços ou registrar manifestações na página dos Correios: www.correios.com.br

