Instagram agora mostra logo do Facebook para barrar investigação

Assim como o WhatsApp, o Instagram começou a exibir em sua tela inicial a marca “from Facebook”, de sua proprietária. Mas, ao contrário do app de conversas, a versão do logotipo ganhou aplicação gradiente, seguindo o padrão visual da rede social de imagens. Essa mudança é resultado do lançamento de uma nova comunicação visual, para diferenciar os negócios do império de Zuckerberg de sua plataforma principal.

A medida ainda é parte de ações com foco em privacidade, as quais visam integrar todas as redes sociais da marca, após escândalos envolvendo a Cambridge Analytica. No entanto, a ideia não foi bem recebida pela Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), que estuda pedir uma liminar contra a companhia no próximo mês, devido à suspeita de prática anticompetitiva.

Isso porque a “fusão” de todos os apps — que reúnem mais de 2,5 bilhões de usuários mundialmente — poderia colocar em risco os negócios, operações e surgimento de novas redes sociais. A FTC também teria planos de antecipar a possibilidade de não conseguir acessar as plataformas do Facebook de forma individual em caso de verificação futura.

Vale lembrar que a empresa de Menlo Park já é investigada pelo órgão, por causa de suas práticas de manipulação de dados de usuários. Até o momento, a companhia não comentou o caso.

