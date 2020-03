Rotina intensa? Dicas simples de alimentação saudável para não sair do foco

O ideal é fazer no mínimo três refeições ao longo do dia, diz nutricionista

Conciliar a vida profissional com a pessoal nem sempre é uma tarefa fácil. Porém, é importante que, independente da agenda, a alimentação seja bem planejada e balanceada com refeições equilibradas. O ideal é fazer no mínimo três refeições ao longo do dia, e claro nunca esquecer da água, pois a hidratação é fundamental.

A nutricionista Adriana Stavro dá dicas saudáveis para quem é muito ocupado.

CAFÉ DA MANHÃ

O café da manhã é essencial para restaurar os níveis de açúcar no sangue após o jejum noturno. Se pular essa etapa, você terá uma baixa nos níveis de açúcar no sangue logo cedo, diminuindo seu humor, energia e concentração. Seu metabolismo também irá trabalhar mais lentamente, o que significa que seu corpo não irá queimar calorias de forma eficiente. O ideal é ingerir uma refeição que contenha carboidratos de digestão lenta e proteínas magras para ter energia ao longo da manhã. Mingau de aveia, cereais, ovos, queijos magros, pães ou torradas integrais, batata-doce, são boas opções.

ALMOÇO

Evite o delivery de fast food. Se você está sem tempo de sair para almoçar, prepare a refeição em casa e já leve pronta para o trabalho. Enquanto um almoço rico em carboidrato irá deixá-la cansada durante a tarde, refeições a base de proteínas deixam sua mente mais ágil. A melhor opção é uma salada com carnes magras (sempre assadas, cozidas, grelhadas) ou ovos e uma porção pequena de carboidrato integral como pão, arroz, macarrão, quinoa, inhame, cará.

JANTAR

Faça uma refeição leve. A melhor opção é uma salada com carnes magras (sempre assadas, cozidas, grelhadas) ou ovos. Mas, neste momento é importante estar com as pessoas que amamos, ou seja, a família. É em volta da mesa onde ensinamos e aprendemos condutas, cooperação, comunicação, autocontrole e grandes valores familiares.

