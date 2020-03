Suspensas aulas nas redes pública e privada e funcionamento do Bioparque da Amazônia

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, anunciou nesta segunda-feira, 16, novas medidas preventivas de combate à proliferação do Coronavírus. Foram assinados mais dois decretos relacionados ao Covid-19. O anúncio foi feito na página oficial da Prefeitura de Macapá e no Facebook, e trata sobre a área da Educação e o funcionamento do Bioparque da Amazônia.

O primeiro decreto, nº 1.656/2020, diz respeito à área da educação, onde foi determinada a suspensão das aulas na rede municipal de ensino por 15 dias, a partir desta quarta-feira, 18, como forma de prevenção à doença. O decreto abrange também as escolas da rede privada do município. Fica determinado também que, na terça-feira, 17, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a comunidade escolar, fará orientação de alunos e pais nas unidades escolares sobre as formas de prevenção da doença.

Já o segundo decreto, nº 1.654/2020, determina a paralisação do funcionamento do Bioparque pelo período de 15 dias, a partir desta terça-feira, 17, mantendo-se apenas o expediente interno administrativo, necessário para a manutenção do parque. O documento também suspende qualquer tipo de evento, oficina, palestra, curso, que estavam previstos para serem realizados no parque.

Segundo o prefeito Clécio Luís, todos os dias serão tomadas medidas necessárias ou que estiverem dentro dos protocolos oficiais para resguardar a população. “Tomamos a decisão de suspender as aulas da rede municipal por 15 dias, para realmente fechar ainda mais a possibilidade de contaminação. Neste caso, nossas crianças e profissionais da educação. Outra medida foi relacionada à visitação do Bioparque da Amazônia, até que nós possamos ter segurança de que as pessoas possam estar nessas áreas novamente. Nossa prioridade é a nossa população. Mas pedimos que as pessoas possam se prevenir, se resguardar e manter os hábitos de higiene frequentemente”, explicou.

O Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida poderá instituir normas complementares aos decretos, caso haja necessidade de novas mudanças nos prazos de suspensão.

Outros decretos

A Prefeitura de Macapá instituiu recomendações, por meio de decreto, para enfrentamento, combate e prevenção ao Coronavírus no município. A primeira medida foi a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem o objetivo de prevenir, controlar e conter os riscos à saúde pública. Também são participantes do comitê as secretarias de Educação; Assistência Social; Gabinete Civil; Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação; Finanças; Procuradoria do Município; Guarda Civil e Secretaria de Governo de Macapá.

A segunda delimita medidas preventivas em relação ao âmbito administrativo interno do município. Já o terceiro é relativo à prevenção em âmbito externo para todo o município de Macapá. A prefeitura também vedou concessões de licença ou alvarás para eventos privados e com mais de 100 pessoas. Sendo que esta também vale para estabelecimentos comerciais já licenciados pelo município. As decisões têm o prazo de vigência de quinze dias, a partir do dia 15 de março de 2020, podendo ser prorrogado caso ocorra necessidade.

Dicas de prevenção e orientações

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos à base de álcool quando a primeira opção não for possível;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ficar em casa quando estiver doente;

Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso;

Pessoas que estiverem voltando de locais com grande transmissão devem fazer auto isolamento por sete dias, evitando grandes movimentações em locais com aglomeração de pessoas;

Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Secretaria de Comunicação de Macapá

