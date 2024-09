19º Festival Se Rasgum de 10 a 14 de setembro em Belém

Novos Baianos, Jards Macalé, Céu, Marcia Griffiths, Valéria Paiva, Ana Frango Elétrico, Fiipe Catto canta Gal, Molho Negro com Jair Naves, O Cinza, Bebé, DIIV, Fin Del Mundo e muito mais.

Depois de anunciar sua programação gratuita, o Festival Se Rasgum anuncia sua programação completa musical de sua décima nona edição, que acontece de 10 a 14 de setembro em diversos pontos da cidade de Belém.

Nesta edição, o Se Rasgum apresenta o ALMA – Amazônia Legal Música & Arte, que substitui a antiga conferência Music On The Table. O ALMA ocorrerá de 9 a 13 de setembro com oficinas, palestras e workshops e, em 2025, se tornará a primeira Conferência Internacional de Música na Amazônia. Com o ALMA, o festival busca consolidar o mercado musical em Belém, oferecendo ações formativas e workshops que fortalecem a cultura local durante todo o ano, não apenas durante o evento, enfatizando a importância de criar um legado para a cultura amazônica, especialmente com a COP 30 se aproximando.

No dia 11 de setembro ela chega para abrilhantar o palco do Music Park na festa de abertura do festival com a sua Novela. Céu é a headliner da noite, e traz para o palco do Se Rasgum as canções de seu sexto disco, lançado no início deste ano, além de repertório de seus grandes sucessos. Em sua carreira, a cantora paulistana repetidamente conquistou o primeiro lugar nas paradas de música do mundo do iTunes nos EUA e no Canadá. Suas notáveis conquistas incluem oito indicações ao Grammy Latino e três vitórias, especialmente por seus álbuns Tropix (2017) e Apka! (2019).

Na mesma noite, um encontro inusitado de duas grandes referências do rock alternativo: todo o caos, humor e frescor dos paraenses do Molho Negro que se juntam à intensidade de Jair Naves, um dos fundadores da icônica banda Ludovic e que leva pela primeira vez para Belém as canções de seu mais recente disco solo, Ofuscante a Beleza que eu vejo.

O line do Music Park fica completo com o duo YPU (“ruído do rio”, na língua indígena tupi-guarani), formado pela cantora e trompetista Ayla Gresta e o guitarrista e produtor musical Gustavo Halfeld, que levam de Brasília para Belém todo a sua aura eletrônica e experimental.

No dia 12 de setembro é a vez do Festival Se Rasgum tomar conta do Pier das Onze Janelas pelo terceiro ano consecutivo, com uma programação afiada, apostando na cena local, em encontros inusitados e potentes e até mesmo abrindo espaço para celebrações como os 25 anos de Bidê ou Balde com o frontman e um dos líderes da banda Carlinhos Carneiro. Um show dedicado à banda que o consagrou como um dos crooners mais malucos e compositores mais criativos da cena roqueira nacional.

O Death Brega é um combo de Rock paraense que vai juntar no mesmo palco Inesita, Elder Effe e a Banda Turbo em um show inédito com repertório variado entre novidades e hits dos artistas. Música instrumental, rock alternativo e muito fuzz. A apresentação será uma ótima oportunidade para conhecer o que anda sendo produzido na cena alternativa autoral da música paraense e também promete emocionar os fãs veteranos da cena local.



Cria das ruas de Icoaraci, distrito suburbano de Belém, Nic Dias é uma das protagonistas do Rap paraense, representando a juventude negra periférica com suas rimas afiadas sobre a vida preta no Brasil, de ontem e de hoje, ela volta a subir no palco do Se Rasgum acompanhada da DJ e multi artista Rafa Militão, amazonense que integra a banda de Sandra de Sá, que subiu em mais de 200 palcos de diferentes Estados brasileiros em 2023.

Outro encontro que promete incendiar o palco do festival é o do artista indígena mato-grossense Eric Terena, que amplifica através de sua música o poder da sua ancestralidade, ecoando a luta dos povos originários e suas raízes e que se une à amazonense Karen Francis, considerada uma das grandes revelações nacionais do R&B e que volta a se apresentar no Se Rasgum, depois de uma brilhante passagem pelo festival em 2022 quando participou das tradicionais Seletivas Se Rasgum.

No dia 13 de setembro o palco de um dos maiores festivais independentes em atuação no país vai ser mais intimista, no Teatro Margarida Schivasappa. Os paraenses do Móbile Lunar, se apresentam com nova formação, apresentando suas composições influenciadas pela música brasileira, pelo rock progressivo dos anos 1970 e pela nova safra de bandas paraenses. O escritor, compositor e poeta paraense Walter Freitas ganha um belo tributo nas vozes de Andréa Pinheiro e Olivar Barreto com um repertório com canções representativas que marcaram a carreira do compositor, como “Verdoenga”, “Estrela Negra” e a expressiva “Tum Ta Ta”.Da França vem a cantora Clair.

E pra encerrar a noite especial, o retorno de um dos maiores compositores entre os “malditos” da MPB: Jards Macalé. Atração de última hora, Macalé volta ao Se Rasgum para substituir Tom Zé, que teve a participação no festival cancelada por motivos de saúde. Não tem quem esqueça aquele show do Jards no Theatro da Paz, então, quem for ao Margarida Schivasappa que se prepare.

Já no dia 14 de setembro, o Se Rasgum retorna ao (agora) Espaço Cultural Na Bêra, que vai ficar pequeno para tantos talentos novos e consagrados. Além da sensação do pop/rock do momento Ana Frango Elétrico, da jamaicana rainha do reggae Marcia Griffiths e da paraense rainha das Aparelhagens Valéria Paiva, o festival recebe um dos maiores nomes da nossa música brasileira, os Novos Baianos com Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, que prometem um show com muitos clássicos como “Acabou Chorare”, “Tinindo Trincando” e “Preta Pretinha”, pra todo mundo se rasgar.

A gaúcha Filipe Catto apresenta pela primeira vez para o público paraense o repertório de seu mais recente disco Beleza São Coisas Acesas por Dentro, projeto que ele fez em homenagem à musa Gal Costa e que depois virou disco e que está rodando pelo país.

Dos Estados Unidos vem a banda indie DIIV, uma das principais representantes dos gêneros dream pop e shoegaze, que acabaram de lançar seu quarto álbum de estúdio Frog In Boiling Water, que segue em turnê pelo país. O quarteto feminino Fin del Mundo é uma banda formada em 2019 em Buenos Aires (Arg) com raízes na Patagonia Sur, que também irá apresentar o seu indie rock instrumental com nuances de post-rock e shoegaze.

Uma das grandes revelações no R&B nacional é a paulista Bebé, que se apresenta pela primeira vez em Belém, trazendo as canções de seu disco de estreia SALVE-SE!, que vem chamando a atenção da crítica musical. A paraense Natália Matos leva pro palco do festival toda sua diversidade musical com verniz pop e recebe a compositora, cantora, atriz e poeta Malu Guedelha, que também se apresenta ao lado de seu grupo O Cinza, considerada um fenômeno da música alternativa do Pará com sua grande influência de bossa nova, blues, MPB e rock alternativo.

Barbarize é um grupo musical pernambucano idealizado pelo duo Bárbara Vitória e YuriLumin e com fortes referências no afrobeat, afropop, afrotrap, no manguebeat e na cultura funk brasileira, mesclando música, teatro e dança, com mensagens de resistência,representatividade e empoderamento. De Marapanim, nordeste do Pará vem o carimbó do grupo Sereia do Mar, composto unicamente por mulheres trabalhadoras da região da comunidade rural de Vila Silva, região da Água Doce.

Deekapz é o duo de produtores do interior de São Paulo que busca combinar influências da música eletrônica global com sua bagagem de funk e música brasileira. As contribuições com artistas nacionais passam por várias interpretações do que é a identidade brasileira, já assinando faixas com Criolo, Tropkillaz, Arnaldo Antunes e Rincon Sapiência, além de remixes para Duda Beat, Luisa Sonza, Kevin o Chris e Pabllo Vittar.

O Festival também terá o projeto inédito Tonny Brasil 4ever, Febre 90s e Iuna Falcão, Marcela Bonfim e Negrabi, finalistas das Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal 2024.

O Se Rasgum é associado à Abrafin e Circuito Amazônico de Festivais e têm como objetivo incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal.

serviço:

19º Festival Se Rasgum

De 10 a 14 de setembro

11 de setembro

Music Park

Tv. Praça Waldemar Henrique, 2 – Reduto

Entrada gratuita

20 h – Iuna Falcão (Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal)

21 h – Molho Negro + Jair Naves

22h – YPU

23h – Céu

12 de setembro

Píer das Onze Janelas

R. Siqueira Mendes, S/N

Entrada gratuita

19h – Marcela Bonfim (Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal)

20h – Rafa Militão convida Nic Dias

21h – Karen Francis + Eric Terena

22h – Death Brega (Turbo + Elder Effe + Inesita)

23h – 25 anos de Bidê ou Balde com Carlinhos Carneiro

13 de setembro

Teatro Margarida Schivasappa

Av. Gentil Bitencourt, 650 – Batista Campos

19h – Clair (França)

19h35 – Móbile Lunar

20h40 – Walter Freitas por Andréa Pinheiro e Olivar Barreto

22h – Jards Macalé

● LOTE 3

•MEIA : R$80,00

•INTEIRA SOLIDÁRIA*: R$90,00

•INTEIRA: R$160,00

14 de setembro

Espaço Cultural Na Bêra

R. São Boaventura, 268 – Cidade Velha

Abertura do Festival

16h30 – Sereias do Mar

PALCO BALADEIRA

17h – Negra Bi

18h – Ana Frango Elétrico (RJ)

19h20 – DIIV (EUA)

20h40 – Natália Matos feat. Malu Guedelha

22h – Marcia Griffiths (JAM)

23h40 – Novos Baianos

1h50 – Valéria Paiva

3h10 – Deekapz

PALCO GERERÊ

17h30 – O Cinza

18h40 – Fin del Mundo (ARG)

20h – Barbarize

21h20 – Bebé (SP)

23h – Filipe Catto canta Gal

1h10 – Tonny Brasil 4ever c/ Maderito, Nelsinho Rodrigues e Layse

2h30 – Febre 90s

RADIOLUM

19h – Sonora Paraense

20h – Roberto Figueredo

21h – Dread Sytem (Alex Roots, Vanderson e Evilacio)

22h – Posada

23h – Jamboree (Jurássico & Neggo)

0h – Carol C

1h – Elohim

2h – Gabi Matos

3h – Estamyna



● LOTE 3

•MEIA : R$70,00

•INTEIRA SOLIDÁRIA*: R$90,00

•INTEIRA: R$140,00

*Doação de 1kg de alimento no dia do evento

** Adquira 2 ingressos no preço promocional com doação de 1kg de alimento.

mais informações:

—

francine ramos

(11) 98839.9735

franfranramos@gmail.com

Alan Bordallo

(91) 99108.2727

alan.bordallo@gmail.com

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...