Queimadas aumentam em até 80 vezes a concentração de poluentes na atmosfera da Amazônia

Observatório da Torre Alta (ATTO), que tem 325 metros de altura, registrou em agosto picos de quantidade de partículas em suspensão muito acima do normal

A concentração de material particulado na atmosfera da Amazônia aumentou até 80 vezes, atingindo pico de concentração entre os dias 27 e 30 de agosto. Os dados são do monitoramento efetuado no Observatório da Torre Alta (ATTO), infraestrutura científica sob a coordenação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



“É importante entender que na torre ATTO as concentrações de vários poluentes aumentam bastante na estação seca comparada a estação chuvosa. O motivo desse aumento nas concentrações é a fumaça de queimadas que se espalha por toda a Amazônia. Nos arredores da torre ATTO não costuma ocorrer grandes eventos de queimada, mas a torre capta a fumaça que vem de outras partes da Amazônia”, explica a pesquisadora do ATTO, especialista em aerossóis e transporte de longa distância, Luciana Rizzo.



O complexo ATTO está instalado no meio da floresta, a cerca de 150km ao norte de Manaus (AM), na Estação Científica de Uatumã, uma área de reserva e com atmosfera intocada, distante da rota de cidades ou de atividades econômicas. O complexo é composto por três torres. A torre principal, com 325 metros de altura, está instrumentada com sensores e capta a circulação de partículas em uma zona de influência acima de 400km. O complexo registra continuamente dados meteorológicos, químicos e biológicos com o objetivo de compreender melhor os processos complexos da maior floresta tropical do mundo.



De acordo com a pesquisadora, a concentração de material particulado fino, que são as partículas em suspensão na atmosfera – denominado tecnicamente de MP2.5, aumenta todos os anos na estação seca. Enquanto na época das chuvas a concentração em média é de 1,0 ug/m3 (microgramas por metro cúbico), na estação seca varia entre 5,0 e 7,0 ug/m3.



Neste ano, porém, os sinais das queimadas na região amazônica começaram a ser captados na ATTO em meados de julho e em quantidades superiores à média registrada para a estação seca. “Estamos observando cerca de 10 ug/m3 de MP2.5, um pouco acima da média tipicamente observada na estação seca”, descreve Rizzo.



Segundo a pesquisadora, em agosto foram registrados picos. Entre 10 e 15 de agosto, as concentrações médias atingiram 60 ug/m3. O número é 60 vezes mais alto do observado na estação chuvosa e ao menos dez vezes mais alto do que a média nas estações secas.



Entre 27 e 30 do mesmo mês houve novos registros de concentrações, com média diária de 80ug/m3. “Ainda não sabemos as causas do aumento das concentrações nesse período. Isso pode estar relacionado a um possível aumento dos focos de queimadas em toda a Amazônia, ou ainda à presença de focos de queimadas mais próximos à torre ATTO. Quanto mais perto for a frente de queimadas, mais altas serão as concentrações”, explica Rizzo.



O monitoramento de MP 2.5 é realizado por equipamentos instalados no alto da torre ATTO. A coleta de dados é realizada a cada 30 minutos e utiliza métodos de referência recomendados por agências ambientais internacionais. Os dados são registrados automaticamente. Outros poluentes também são monitorados.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o MP2.5 seja inferior a 15 ug/m3, em médias de 24 horas. Altas concentrações desse material particulado podem agravar ou aumentar o risco de desenvolver doenças cardiorrespiratórias. O impacto pode ser maior em áreas urbanas, onde a fumaça das queimadas se soma às emissões de veículos e de outras atividades. Para a floresta, a concentração desse material pode ter impactos sobre os ecossistemas, alterando propriedades das nuvens e a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra.

Horizonte visto da Torre ATTO em agosto



O gás das queimadas – O colombiano Santiago Botía, pesquisador associado da ATTO e líder de um dos grupos de pesquisa do Instituto Max Planck de Biogeoquímica, em Jena, na Alemanha, em conjunto com sua equipe, levantou dados dos últimos 20 anos para entender a correlação entre os ventos na região e os focos de incêndio registrados por imagens de satélite. Para a avaliação, o grupo utilizou os registros de monóxido de carbono (CO), um gás associado às queimadas, da série mais longeva existente no complexo.



Botía explica que o ATTO consegue captar sinais de emissões dos estados do Amapá, Amazonas e Pará, uma zona de influência que pode chegar a até 1mil km de distância em linha reta e, por conta da direção do vento, os equipamentos conseguem captam os sinais das queimadas.



Em outubro de 2023, o ATTO registrou o número mais alto de monóxido de carbono, que atingiu cerca de 3 mil ppb (partes por bilhão). Para ter um comparativo, nos meses de abril e maio, que integram o período chuvoso, o número varia entre 80 e 100 ppb.



“Da perspectiva atmosférica, a estação é sensível e consegue ver as mudanças em regiões que não estão próximas da ATTO. Isso não acontecia antes”, explica Botía sobre a concentração de gases ao longo do tempo. A análise dos 20 anos de dados indica uma tendência positiva. “Se essa tendência continuar, isso quer dizer que a cada ano o número de focos de incêndio na região da ATTO está crescendo”, afirma Botía.



Sentinela científica da Amazônia – O coordenador científico do ATTO e pesquisador do INPA, Carlos Alberto Quesada, destaca a importância da infraestrutura de pesquisa, um projeto desenvolvido em parceria por cientistas brasileiros e alemães, no contexto de eventos extremos cada vez mais frequentes que a Amazônia está experimentando. Ele compara a atuação do ATTO com uma ‘sentinela’ científica que mede e registrando as variações na atmosfera da Amazônia, da qualidade do ar e da interação entre a floresta e a atmosfera. “Essa sentinela se torna cada vez mais importante à medida que registra de como esses eventos afetam a atmosfera e como afeta vários processos”, avalia sobre o coordenador.



