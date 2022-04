Hits dos anos 90 agitam Manaus neste sábado na festa “I Love 90’s”

A festa “I love 90’s” vai agitar Manaus neste sábado, dia 16 de abril, a partir das 21h30, ao som do famoso Eurodance, estilo musical que marcou a década nos clubes de música eletrônica da capital amazonense. A festa acontece no Pavilhão do Studio 5, localizado na Av. General Rodrigo Otávio, 3373, no bairro Crespo.

Os DJs Raidi Rebello, Ary Guedes, Márcio Lima e o DJ convidado Aluízio Jr vão comandar a pista com muito Eurodance, ritmo dançante, com uma batida forte e que fez muito sucesso em festas de música eletrônica de Manaus.

“A I Love 90’s é uma celebração a essa década marcante e com certeza a mais dançante. Quem prestigiar nossa festa vai se divertir com os setlists e toda a estrutura que estamos preparando especialmente para o evento”, conta um dos organizadores, o DJ Raidi Rebello.

Os ingressos estão à venda e têm valores de R$ 50 para bilhete individual e R$120 para convite Open Bar, R$200 para mesas comuns para quatro pessoas e R$500 para mesas no camarote Open Bar, também para quatro pessoas.

Os convites podem ser adquiridos por puxa, através do zapp 994141539, nas Lojas Via Uno dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular, além das Lojas Asya Fashion, no Shopping Cidade Leste, DB da Ponta Negra, e no Porto de Manaus. Também está à venda na bilheteria localizada na praça de alimentação do Studio 5 e no estacionamento da Academia Cheik Live.

