Com articulação do Go verno do Estado, Amapá inicia a emissão de visto para a Guiana Francesa a brasileiros

Mobilização integrada com senadores junto ao Itamaraty na 13ª Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França, possibilitou a retomada do procedimento em solo amapaense após cinco anos, que antes era realizado somente em Brasília (DF).

O Amapá retomou a emissão de vistos para brasileiros entrarem na Guiana Francesa, após mobilização integrada do Governo do Estado e os senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues junto ao Itamaraty e o Governo Francês. O anúncio do procedimento, que só era realizado em Brasilía (DF), foi oficializado pelo embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, na segunda-feira, 9, e marca o avanço nas relações diplomáticas entre os dois países.

A retomada já havia sido anunciada pelos governos das duas nações durante a 13ª Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França, realizada em junho, encontro fundamental para a cooperação na fronteira, especialmente para a população do estado que mantêm vínculos com o território francês. As tratativas buscam reduzir os custos de emissão do documento e fortalecer as relações institucionais.

“Nós nos consideramos amigos e irmãos do povo francês e da Guiana Francesa. Temos construído há séculos laços culturais entre as duas nações, e nos últimos anos, fortalecido ainda mais essa cooperação. O principal tema dessa visita é nos aproximar institucionalmente do governo francês, jogar luzes da legalidade, da formalidade a essa relação que já existe, para cumprir os princípios da reciprocidade diplomática”, destacou o governador Clécio Luís.

Embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, acompanhado do governador Clécio Luís e de Oscar Gislael, primeiro brasileiro a emitir o visto no Amapá após cinco anos

O embaixador francês pontuou, durante uma cerimônia na Escola Estadual Professora Marly Maria, em Macapá, que o momento histórico marca a partilha de um sentimento em comum entre a França e o Brasil, pelo Amapá ser um estado importante para reforçar a relação diplomática e oficializar cooperações já existentes entre as pessoas que vivem na região. A emissão passa a ser feita, de forma inédita, com um equipamento biométrico enviado diretamente do país francês ao estado.

“Precisamos facilitar a interação entre brasileiros e franceses, pois existem muitas áreas que podemos cooperar, como o comércio, a segurança e o combate a crimes”, destacou o embaixador.

Senador Randolfe RodriguesPresente no evento, o senador Randolfe Rodrigues pontuou que a extensa agenda de compromisso com o embaixador busca trazer bons frutos aos amapaenses.

“Esse conjunto de eventos que tivemos mostra que esta vinda do embaixador Emmanuel já sintoniza os novos ventos da relação Brasil e França com o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron e também da relação do Governo Amapá com a Guia Francesca”, ressaltou o senador.

O primeiro brasileiro a emitir o documento no estado, após cinco anos, foi o empresário Oscar Gislael, de 48 anos. Morador de Oiapoque, ele realizou o procedimento inaugural no Auditório da Associação Comercial e Industrial do Amapá, em Macapá, com escaneamento de foto, conferência de dados e coleta biométrica em solo amapaense.

Oscar foi o primeiro entre 22 selecionados para emitir o documento”É um avanço muito grande. Os últimos quatro anos nós tivemos a relação entre Brasil e França comprometida. Se você queria um visto, você tinha que ir até Brasília, com todo um custo, toda uma logística para chegar lá. Graças ao empenho do governador Clécio Luís, do senador Randolfe e senador Davi, podemos fazer a emissão do visto em Macapá”, celebrou Oscar.



No ato, além do governador, do embaixador francês e do senador da República, estiveram presentes a deputada estadual Edna Alzier, representando a Assembleia Legislativa, e o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Adão Carvalho.

Saiba como solicitar

Para solicitar o documento é necessário realizar o agendamento gratuito, exclusivamente pela internet no site do consulado francês. O interessado deve solicitar o serviço pela opção “agendamento durante uma missão especial em Macapá”, selecionar que leu as informações disponíveis no site e marcar uma consulta nas datas disponíveis.

Neste primeiro momento, uma seleção de 22 pessoas iniciam o procedimento nesta terça-feira, 10, no edifício da Associação Comercial e Industrial do Amapá. A próxima emissão deve ser feita em 45 dias ou conforme a demanda de solicitação no site francês.

Agência de Notícias do Amapá

