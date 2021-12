Unilever PRO ultrapassa a marca de 100 mil estabelecimentos atendidos no setor de limpeza profissional

Marca profissional de produtos de limpeza oferta portfólio completo para vários segmentos de indústria e serviços e já opera com 100 mil clientes B2B

A Unilever PRO, marca de produtos de limpeza profissionais da Unilever, ultrapassou 100 mil estabelecimentos atendidos em seus três anos de atuação. Impulsionada pelo aumento e rigidez dos protocolos sanitários no combate à pandemia Covid-19, a marca vem ganhando destaque no segmento, mirando a liderança do mercado de limpeza profissional nos próximos anos, segundo Guilherme Machado, Gerente de Marketing.

Já nas primeiras semanas de março de 2020, quando a pandemia começava a se espalhar pelo mundo, as vendas de desinfetantes para as mãos aumentaram 470% segundo pesquisa realizada pela Nielsen. Dados recentes da Abralimp (Associação Brasileira do Mercado Limpeza Profissional) apontam que há mais de 5,3 mil empresas de distribuição comercializando produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar no País.

Com produtos que atendem de lavanderias e restaurantes a hospitais e hotéis, a Unilever PRO abastece seus clientes via cadeia varejista. “Nós temos uma grande carteira de parceiros distribuidores autorizados por todo o país e estamos presentes nos principais atacados do Brasil. Além de disponibilizarmos a compra pelo site oficial, mediante cadastro simples por estabelecimentos comerciais que possuam CNPJ ou CPF de Profissional Liberal”, explica Machado.

De acordo com Guilherme Machado, os números pré-pandemia já mostravam uma rota de crescimento, mas com o momento global de combate ao Coronavírus e os protocolos de segurança sanitária que foram reforçados, principalmente nos setores de serviços, o segmento estará em evidência por muitos anos ainda.

Programa Higienizado e Seguro

Criado no início da pandemia, o Programa Higienizado e Seguro, da Unilever PRO, que concede o selo da campanha aos estabelecimentos que adquirem o Kit de Higienização e Desinfecção seguindo o plano de boas práticas, sob os protocolos sanitários mais rigorosos, já chegou à marca de 20 mil certificados e selos emitidos. “Os selos mostram para os consumidores que aquele local se compromete em seguir o protocolo de recomendação e uso mantendo seu ambiente em perfeitas condições de desinfecção, inclusive com o cuidado de aplicar os produtos adequados neste processo de limpeza”, comenta Machado.

Universidade do Restaurante

A Universidade do Restaurante, plataforma online que oferece cursos gratuitos, foi desenvolvida para inspirar e transformar o setor de food service com informações que vão desde como abrir estabelecimentos gastronômicos, até como melhorar a gestão desse tipo de negócio. As aulas online são ministradas por instituições renomadas do setor, como SENAI, SENAC, Abrasel, Bureau Veritas e Le Cordon Bleu.

Liderança em lavanderias

Em menos de três anos a Unilever PRO alcançou a liderança de mercado entre as lavanderias comerciais, com seu portfólio composto por OMO e Comfort Lavanderia 10L e potencializa esse posicionamento com seu lançamento mais recente, a linha Perfect White, voltada ao tratamento de tecidos brancos, que, segundo Guilherme Machado, é uma das grandes apostas do semestre.

“Unilever PRO trouxe para o mercado profissional todo o poder e a tecnologia de marcas consagradas e amadas pelo consumidor final, como OMO, Comfort, CIF e Brilhante. A confiança na qualidade dos produtos, atrelada ao exponencial alcance da transformação digital acelerada pela pandemia nos permite subir a régua rapidamente”, finaliza o executivo.

Sobre a Unilever PRO

Unilever PRO está, desde abril de 2018, investindo em tecnologia de ponta para oferecer as melhores e mais seguras soluções de limpeza para tecidos e superfícies. Os produtos da linha profissional Unilever estão disponíveis em embalagens de 2, 5, 7 e 10 litros para atender a demanda de lavanderias, restaurantes, bares, serviços de limpeza e conservação, hotéis, motéis, consultórios e prestadores de serviços em geral. Muitas das fórmulas imbatíveis das marcas mais renomadas do Brasil, como OMO, Comfort, Brilhante e CIF foram aperfeiçoadas para proporcionarem performance máxima aos negócios que prezam pelo desempenho de seus serviços, higiene dos seus estabelecimentos e saúde dos seus colaboradores. https://unileverpro.com.br/

