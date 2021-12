Festival Sabores de Santana encerra com faturamento de R$250 mil

Primeira edição finaliza com forte impacto em negócios gerados no município

Louise Dias

O 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, encerra com a participação de 15 empresas; mais de 11 mil degustações; e mais de 230 pessoas envolvidas nas atividades. Evento contou com Cozinha Show, Feira de Produtos do Campo e Feira de Artesanato.

De acordo com o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares, o festival é uma grande oportunidade para o negócio local. “É um evento que visa promover a comercialização de produtos prontos no município. Após tantos desafios encontrados na pandemia, um circuito gastronômico como este pode contribuir para a elevação de renda das empresas”, disse o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do CDE, Iraçu Colares.

GEA



O Governo do Estado do Amapá (GEA) é um dos parceiros do Sebrae para a realização do evento, que visa promover a culinária amapaense e o comércio local, por meio da apresentação das tradições e manifestações regionais.

O vice-governador do Estado do Amapá, Jaime Nunes, expressa o sentimento com os resultados positivos do festival. “Estou muito satisfeito com tudo o que vi e degustei no evento. Toda a proposta foi sensacional para o entretenimento da comunidade e movimentação da economia no município de Santana”, afirma o vice-governador do GEA, Jaime Nunes.

PMS

Segundo o prefeito do Município de Santana (PMS), Bala Rocha, o sucesso do festival representa uma virada de página na vida da comunidade santanense. “Estamos contentes e com esperança de dias melhores, em reconhecer que ajudamos a aquecer a economia local, ao proporcionarmos um evento cultural para a população e principalmente aos empreendedores”, declara o prefeito de Santana, Bala Rocha.

O diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, ressalta a importância em incentivar o empreendedorismo. “O Sebrae está à disposição para alinhar novas parcerias com o Município de Santana, pois temos anseio em estimular o empreendedorismo cada vez mais com qualidade”, garante o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

Abrasel

Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP), Sandro Belo, foi o primeiro festival gastronômico com pratos inovadores, oficinas com grandes chefs da gastronomia nacional e estrutura de festival para receber a população de Santana.

“O evento superou todas as expectativas mesmo sendo o primeiro. Uma oportunidade de lazer, entretenimento, valorização dos insumos locais e de empreendedorismo que certamente se consolidará no calendário turístico de Santana”, finaliza o vice-presidente da Abrasel, Sandro Belo.

Cozinha Show

A atração Cozinha Show conta apresentação de pratos exclusivos no festival, feitos pelos cinco (5) chefes de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, com grandes premiações gastronômicas e reconhecidos nacionalmente, entre eles, João Diamante, Pedro Alex, Antônio Filho, Angêlo Domiciano e Gilmar Borges.

Feira

A Feira de Produtos do Campo visa comercializar frutas e hortaliças, no formato de feira livre. A programação conta com produtores rurais convidados, das localidades de Ramal da Totóia e Anauerapucu. A comercialização na feira acontece em tendas medindo 10×10, com balcões de exposição.

Coordenação

A coordenação do 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, é da gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Parceiros

Para o 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, foram parceiros o Sebrae no Amapá, Prefeitura Municipal de Santana (PMS), Governo do estado do Amapá (GEA), Associação Comercial e Industrial do Amapá em Santana (ACIA/STN), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP) e Restaurante Flora Bistrô.

O 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, ocorreu na Praça do Fórum no município, localizada na Rua Cláudio Lúcio Monteiro – Vila Amazonas, no período de 3 a 5 de dezembro, das 18h às 23h. Evento contou com a presença do presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares; vice-governador do Estado do Amapá, Jaime Nunes; prefeito do Município de Santana, Bala Rocha; diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro; diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; presidente da Abrasel, Yukio Nagano; secretário municipal de Obras Públicas e Serviços Humanos, Anderson Feio; e presidente da Câmara Municipal de Santana, Elma Garcia.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado