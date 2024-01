Acadêmicos de jornalismo lançam bloco de carnaval pós-banda

A Associação Atlética Acadêmica de Jornalismo – Redacta, vai realizar no próximo dia 13 de fevereiro, o seu bloco de carnaval ‘Me Imprensa Que eu Gosto – Pós-banda’. O evento acontece na terça-feira gorda de carnaval, no espaço de eventos Di Vetro, na Av. Antônio Coelho, 1213, no bairro do Centro, logo após o final do maior e mais tradicional bloco de rua do estado ‘A Banda’.

A organização por parte de acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), prezou por realizar um evento acessível para os universitários de todos os cursos, por isso o lançamento dos ingressos realizado no dia 17 de janeiro presencialmente na UNIFAP foi no valor de apenas R$ 5,00, tendo sido vendidos mais de 200 unidades até o momento.

O bloco de carnaval que reúne os aspirantes a jornalista no Amapá já está em sua terceira edição, como comenta o presidente da Atlética, Pabllo Martel.

“Assim como a Jornina, nossa festa do meio do ano, o nosso bloco de carnaval já se tornou tradicional. Nossos eventos funcionam para a gente criar network e integração tanto entre os nossos acadêmicos, como o de outros cursos ou de pessoas que não estão estudando e sentem vontade de entrar na universidade um dia”.

Além do valor acessível do ingresso, a festa será na modalidade de “Entrada de bebida liberada”. Sendo assim, ao comprar o ingresso, a pessoa tem a possibilidade de levar sua cuba com bebida até às 20h, sem nenhum acréscimo no pagamento.

É possível realizar a compra do ingresso no whatsapp 98133-5263 ou presencialmente na loja Joker no piso L4 do Macapá Shopping.

