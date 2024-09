Entrega da Corda do Círio e Missa dos Promesseiros acontecem neste próximo fim de semana

A programação do Círio de Nazaré, em Macapá, segue neste fim de semana com a chegada e entrega da Corda, um dos símbolos da maior festa religiosa do Amapá. Confeccionada em São Paulo, a corda que vem atrelada a Berlinda e que traz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante a grande procissão do Círio, é feita de sisal e terá neste ano 150 metros de comprimento. A entrega está marcada para esta sexta-feira, 27, às 10h, na Catedral Histórica de São José, ao coordenador da festividade Padre Rafael Donneschi, a comissão organizadora, em uma singela cerimônia.

Em continuidade a programação, no sábado, 28, a partir das 19h, também na Catedral Histórica, acontecerá a Missa dos Promesseiros, com a bênção da corda, dos carros de som e dos fiéis. Um momento de bênção e envio àqueles que estarão durante a procissão dedicando suas promessas a Nossa Senhora de Nazaré.

Círio 2024

Para este ano foi escolhido como tema “Em oração com Maria aprendemos a amar e servir, para que o Reino de Deus aconteça!” e ao lema “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). A temática remete ao convite do Papa Francisco com o Ano da Oração em preparação ao Jubileu de 2025. A grande procissão do Círio acontecerá no segundo domingo do próximo mês, dia 13 de outubro, com missa às 7h, na Praça do Santuário de Fátima, seguida de procissão até a Catedral Histórica de São José.

Serviço

Entrega da Corda

Data: 27/09/2024 (Sexta-feira)

Hora: 10h

Local: Catedral Histórica de São José

Endereço: Rua São José, Centro, Macapá.

Missa dos Promesseiros

Data: 28/09/2024 (Sábado)

Hora: 19h

Local: Catedral Histórica de São José

Endereço: Rua São José, Centro, Macapá.

Diocese de Macapá

Márcia Fonseca / Asscom Círio 2024

