Cinco DJs locais e um nacional agitam a festa District Act III neste sábado em Manaus

Com mais de 10 anos de carreira e conhecido como “maestro dos decks”, o DJ Gian Granito vem de Barcelona para ser a principal estrela da District Act III, festa que acontecerá neste sábado, dia 23 de dezembro, a partir das 21h, no Unba Sushi Bar, localizado na Avenida Coronel Teixeira, 3080, no bairro Ponta Negra – Zona Oeste de Manaus. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 40, no site Shotgun: shotgun.live/es/events/district-act-iii.

Além de Gian, o evento terá os DJs RauR e Mahga, co-fundadores do coletivo District Music, e os artistas Linz e GFR, residentes da Groove Manaus.

Reconhecido por muitos como um dos melhores da nova geração, Granito é um artista brasileiro que atualmente vive em Barcelona. Seu enorme talento já rendeu oportunidades de tocar ao lado de estrelas da e-music nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Itália.

A noite terá ainda artistas de peso: os fundadores da District Music, Raur e Mahga, que trarão a sua energia singular para amplificar a diversão no evento. Além disso, os residentes da Label Groove, conhecidos por apresentarem o renomado Classmatic em sua última edição, prometem elevar a atmosfera.

“Este evento não é apenas uma celebração musical, é uma experiência exclusiva reservada para verdadeiros apreciadores da House Music. O conjunto selecionado por Granito é um convite a uma viagem por meio dos enérgicos anos 2000, revivendo a nostalgia do house italiano dos anos 90 e mergulhando nas camadas do disco e deep house. Será uma honra para nós trabalharmos ao lado de nomes tão bem reconhecidos. As entradas são limitadas, então garanta já o seu ingresso”, destaca o promoter do evento, Junior Vicente.

Para o conforto do público, também haverá camarotes à venda. Para sabe mais, ligue ou envia mensagem para (92) 99276-2720. As novidades sobre o evento estão disponíveis no Instagram: @unsushibar e @districtmusic.

Dia 23 de dezembro a partir das 21 horas, Gian Granito e os residentes das Labels District Music e Groove unem forças para criar uma noite completamente única de House Music neste sábado.

