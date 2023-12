Com doações de Alok, 100 cestas básicas e kits higiênicos são entregues para comunidades de Carauari

Ribeirinhos de 11 comunidades localizadas no município de Carauari, no Amazonas, terão um Natal especial. Ao todo, 100 cestas básicas e 100 kits de higiene serão entregues nesta semana para famílias que foram afetadas pela estiagem histórica de 2023. As doações são realizadas pela Aliança Amazônia Clima, liderada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), por meio de recurso doado pelo DJ Alok, que após show realizado em Manaus, em novembro, doou seu cachê para ajudar pessoas atingidas diretamente pela seca.

Nesta quarta-feira, 20/12, 100 cestas embarcaram com destino às comunidades Lago do Pupunha, Porto Said, Morro Alto, Samaumeira, Praia do Campina, Campina, Caroçal, Boa Vista, São Francisco, São José e Sororoca, que estão localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uacari, no município de Carauari (distante a 787 quilômetros de Manaus). Além das cestas, foram comprados 400 litros de combustível para apoio na logística das entregas das doações.

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento Sustentável da FAS, Valcleia Solidade, as mudanças climáticas que foram e continuam sendo anunciadas há anos pelos cientistas estão cada vez mais afetando a vida de quem menos contribui para degradação do meio ambiente: as pessoas que vivem na floresta. E essas doações são importantes como forma imediata, mas que é necessário ações preventivas, como é o propósito da Aliança Amazônia Clima.

“As pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas e que tiveram que sair de suas casas esse ano ou que permaneceram em suas comunidades, mas enfrentaram dificuldades econômicas, de comunicação e logística por causa da estiagem, são populações que precisam de políticas públicas. As doações que entregamos ao longo desses meses, além dessa em Carauari com o recurso do DJ Alok, ajudaram a amenizar uma parte do problema. Mas é importante entendermos que marcas como a seca histórica desse ano e uma possível nova cheia histórica do próximo ano serão cada vez mais suscetíveis a ocorrer por causa das mudanças climáticas. É preciso agir”, frisou a ambientalista.

A Aliança Amazônia Clima é uma coalizão para o enfrentamento das mudanças climáticas na Amazônia, que vive uma seca extrema em meio à crise climática.

A iniciativa está mapeando as áreas mais atingidas pela seca no Amazonas e estados vizinhos e vai mobilizar doações de alimentos, água potável, remédios, e outros itens de primeira necessidade para as comunidades ribeirinhas.

As doações podem ser entregues na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, em Manaus (AM). As contribuições financeiras podem ser feitas por meio da chave PIX 03351359000188 – Fundação Amazônia Sustentável e pelo site. Para saber mais, acesse https://fas-amazonia.org/doacao/.

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

