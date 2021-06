Instagram libera link no stories para todos os usuários

O compartilhamento de links pelo Stories sempre foi limitado a um grupo específico de usuários do Instagram: aqueles que possuem 10 mil seguidores ou mais. Agora, a rede social que pertence ao Facebook Group vai disponibilizar o recurso para toda a comunidade da plataforma.

Há duas pequenas diferenças. A primeira é meramente estética: em vez de ter o botão “arrastar para cima”, você poderá simplesmente usar um sticker que te permite atrelar a um link. Assim, quem quiser acessar o endereço que você colocar na postagem, precisará apenas clicar no sticker. A segunda é que, diferente dos stories “arrasta pra cima”, que não podem ser respondidos, os stories com link por figurinha poderão sim ser respondidos pelos visualizadores.

Por ora, o teste ocorre com um pequeno número de contas do Instagram. A plataforma deve observar quais links serão postados nos stories para ficar de olho em potenciais usos maliciosos, como o compartilhamento de spam, golpes ou propagação de desinformação ou discurso de ódio. Vishal Shah, chefe de produto da empresa, comentou a novidade dizendo que a intenção é implementar os links com o mesmo método de todo o sistema da plataforma, e por isso, as figurinhas foram a alternativa óbvia.

