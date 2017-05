Banco da Amazônia libera R$ 19 milhões em 88 contratos

Propostas no valor de R$ 192 milhões estão em análise pela instituição bancária.

Por José Luiz Alves

Ao participar ontem do programa “Campo e Lavoura” especial transmitido pelas rádios Alvorada e Globo em cadeia com outras emissoras no interior do Estado, o superintendente do Banco da Amazônia, Wilson Evaristo frisou que 88 contratos no valor de R$ 19 milhões, serão liberados durante os quatro dias da 6ª Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná.

No entanto, estão em análise pelos técnicos da instituição propostas no valor de R$ 192 milhões acolhidas durante os meses de abril e maio nas rodadas de negócios no interior do Estado que podem ser sacramentadas durante a feira. Wilson Evaristo sustentou que 51% dos recursos liberados pelo Banco da Amazônia atende os pequenos e médios produtores rurais, fazendo com que o produtor plante e venda sua colheita.

Hélio Dias, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon) que também participou do programa, salientou que a agricultura familiar conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) que tem 120 técnicos e consultores para oferecer cursos e orientar os pequenos e médios produtores rurais, com objetivo de que todos tenham renda no campo.

Tanto Wilson Evaristo, quanto Hélio Dias durante uma hora conversaram de maneira clara, pelo rádio, com os produtores rurais transmitindo informações importantes, ficou claro que o crédito e assistência técnica no campo faz parte do processo produtivo. Por exemplo, os 94 mil produtores de leite no Estado estão usando e aplicando bem o crédito, transformando agricultura familiar em modelo.

DIÁRIO DA AMAZÔNIA

