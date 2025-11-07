sexta-feira, novembro 7, 2025
Amazônia

PUC-Rio digitaliza peças raras do Museu do Marajó para preservação do acervo

Livia Almeida

Ação faz parte do projeto Amazonizar, que também promoveu oficinas de robótica para alunos do ensino médio e qualificação profissional para mulheres

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) tem sido uma oportunidade para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) compartilhar uma série de projetos que vem desenvolvendo na Amazônia, entre eles a digitalização das peças do Museu do Marajó, uma oficina de robótica para alunos de ensino médio e oficinas de qualificação profissional para mulheres.

As ações fazem parte do Amazonizar, metraprojeto da PUC-Rio, que engloba todas as ações da universidade voltadas para o meio ambiente.

Em suas pesquisas, o professor Jorge Lopes, responsável pelo Biodesign Lab da PUC-Rio, teve acesso à história do padre Giovanni Gallo, um jesuíta italiano que viveu no Brasil e contribuiu para a cultura marajoara ao resgatar peças e fundar o Museu do Marajó.

O projeto de digitalização do acervo do Museu, sob a coordenação do professor, resultou no escaneamento de 47 vasos e urnas, além de aulas de tecnologia para a comunidade local. Houve a reconstrução de urnas em 3D e a criação de experiências em realidade aumentada para o público, incluindo a reprodução em mármore do busto do Padre Gallo, que foi doado ao museu.

O professor destacou a importância da digitalização para a preservação do acervo. “No Museu Nacional, por exemplo, os arquivos 3D permitiram a reimpressão de esqueletos de múmias após o incêndio, inclusive utilizando as cinzas das próprias peças”, explicou Lopes, que também participou de projeto vinculado ao restauro das obras do Museu Nacional.

A próxima etapa dará continuidade à oferta de oficinas em Cachoeira do Arari (município na Ilha de Marajó), visando à troca de conhecimentos em tecnologias, e cursos de formação continuada em empreendedorismo para mulheres e em novas tecnologias para jovens.

Segundo a professora Jackeline Farbiarz, Vice-reitora de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio, após a morte do padre Galo, as mulheres que trabalhavam no museu perderam suas fontes de renda e agora buscam recuperar sua independência através de um projeto que valoriza suas habilidades.

“Esses projetos abordam questões de preservação cultural e empoderamento feminino, alinhando-se aos objetivos da COP 30. A continuidade do aprendizado dos jovens é um foco importante, pois permite que eles se tornem solucionadores de problemas em suas comunidades. Não se trata de impor conhecimento acadêmico, mas de fomentar a troca mútua de experiências, valorizando a realidade local e compreendendo que questões sociais, como pobreza e desigualdade, refletem problemáticas globais”, explicou.

Idealizado pelo Reitor da Universidade, Padre Anderson Antonio Pedroso, S.J., o Amazonizar é inspirado na encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, que adota a perspectiva da ecologia integral, ao considerar que aquilo que se faz hoje é resultado da preservação do passado e definirá o futuro.

“O Amazonizar é uma forma concreta de colocarmos a universidade a serviço da sociedade. A experiência transforma a vida dos nossos alunos e professores ao mesmo tempo em que fortalece as comunidades locais. É um exercício de troca, de escuta e de construção conjunta de soluções, que representa de maneira exemplar o espírito da PUC-Rio”, afirma o reitor.

