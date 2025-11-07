PUC-Rio digitaliza peças raras do Museu do Marajó para preservação do acervo

Ação faz parte do projeto Amazonizar, que também promoveu oficinas de robótica para alunos do ensino médio e qualificação profissional para mulheres

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) tem sido uma oportunidade para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) compartilhar uma série de projetos que vem desenvolvendo na Amazônia, entre eles a digitalização das peças do Museu do Marajó, uma oficina de robótica para alunos de ensino médio e oficinas de qualificação profissional para mulheres.

As ações fazem parte do Amazonizar, metraprojeto da PUC-Rio, que engloba todas as ações da universidade voltadas para o meio ambiente.

Em suas pesquisas, o professor Jorge Lopes, responsável pelo Biodesign Lab da PUC-Rio, teve acesso à história do padre Giovanni Gallo, um jesuíta italiano que viveu no Brasil e contribuiu para a cultura marajoara ao resgatar peças e fundar o Museu do Marajó.

O projeto de digitalização do acervo do Museu, sob a coordenação do professor, resultou no escaneamento de 47 vasos e urnas, além de aulas de tecnologia para a comunidade local. Houve a reconstrução de urnas em 3D e a criação de experiências em realidade aumentada para o público, incluindo a reprodução em mármore do busto do Padre Gallo, que foi doado ao museu.

O professor destacou a importância da digitalização para a preservação do acervo. “No Museu Nacional, por exemplo, os arquivos 3D permitiram a reimpressão de esqueletos de múmias após o incêndio, inclusive utilizando as cinzas das próprias peças”, explicou Lopes, que também participou de projeto vinculado ao restauro das obras do Museu Nacional.

A próxima etapa dará continuidade à oferta de oficinas em Cachoeira do Arari (município na Ilha de Marajó), visando à troca de conhecimentos em tecnologias, e cursos de formação continuada em empreendedorismo para mulheres e em novas tecnologias para jovens.

Segundo a professora Jackeline Farbiarz, Vice-reitora de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio, após a morte do padre Galo, as mulheres que trabalhavam no museu perderam suas fontes de renda e agora buscam recuperar sua independência através de um projeto que valoriza suas habilidades.

“Esses projetos abordam questões de preservação cultural e empoderamento feminino, alinhando-se aos objetivos da COP 30. A continuidade do aprendizado dos jovens é um foco importante, pois permite que eles se tornem solucionadores de problemas em suas comunidades. Não se trata de impor conhecimento acadêmico, mas de fomentar a troca mútua de experiências, valorizando a realidade local e compreendendo que questões sociais, como pobreza e desigualdade, refletem problemáticas globais”, explicou.

Idealizado pelo Reitor da Universidade, Padre Anderson Antonio Pedroso, S.J., o Amazonizar é inspirado na encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, que adota a perspectiva da ecologia integral, ao considerar que aquilo que se faz hoje é resultado da preservação do passado e definirá o futuro.

“O Amazonizar é uma forma concreta de colocarmos a universidade a serviço da sociedade. A experiência transforma a vida dos nossos alunos e professores ao mesmo tempo em que fortalece as comunidades locais. É um exercício de troca, de escuta e de construção conjunta de soluções, que representa de maneira exemplar o espírito da PUC-Rio”, afirma o reitor.

Curtir isso: Curtir Carregando...