Abrigo Nacer arrecada itens para festa beneficente de Dia das Crianças

Para levar alegria para mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade social, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) está arrecadando itens para a festa beneficente intitulada “Safari Amazônico”.

O evento será realizado na próxima quinta-feira, 12 de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, no Sítio da Vó Ulda, situado na rodovia AM-010, bairro Tarumã – Zona Oeste de Manaus.

Para isso, a instituição conta com o apoio da sociedade para arrecadar doações de alguns itens para a festa, como sacos de doces (bombons, pirulitos e chocolates) e balões para decoração. A entrega de itens deve ser realizada na sede do Nacer, localizada na Rua Iracy Albuquerque, n° 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda-feira a sábado.

As pessoas também podem ajudar com doações financeiras via PIX: 01.553.780/00001-60 – Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida. Todos os valores serão investidos na aquisição da comida, brindes das gincanas e aluguel dos brinquedos infláveis: futebol de sabão, Everest e radical slide.

O diretor da instituição, Cleslley Rodrigues, reforça que toda contribuição é bem-vinda. “Será uma tarde inteira de lazer e muita diversão para as nossas crianças. Neste ano, o ‘Safari Amazônico’ atenderá 200 crianças, por isso contamos com você para realizarmos uma comemoração memorável”, declara. As novidades da festa são postadas no Instagram, @instnacer. Mais informações são obtidas através do WhatsApp, (92) 98428-7454, e pelo site: nacer.org.br.

