SDSN Amazônia e UFAM premiam soluções sustentáveis para região amazônica

Evento virtual será realizado para anunciar os vencedores da Chamada de Soluções Sustentáveis para Amazônia

Com objetivo de reconhecer as iniciativas de maior destaque que participaram da Chamada de Soluções Sustentáveis para Amazônia, promovida pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), será realizado um evento virtual de premiação, no dia 28 de julho, a partir das 16h, através da plataforma Zoom.

A Chamada de Soluções Sustentáveis para Amazônia foi lançada em outubro do ano passado para valorizar, dar visibilidade e incentivar práticas propostas por estudantes, pesquisadores, professores e técnicos da UFAM, que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região.

Ao todo, 10 soluções foram submetidas, abrangendo temáticas como agricultura, música, valorização cultural, reciclagem e meio ambiente.

“A chamada foi realizada com a proposta de estimular e disseminar as boas práticas e reconhecê-las como soluções viáveis, visto que as atividades de desenvolvimento na região geram impactos socioambientais significativos no ecossistema”, afirma a secretária executiva da SDSN Amazônia, Carolina Ramírez Méndez.

Premiação

No evento de premiação, serão divulgadas as cinco soluções que receberam o maior destaque pelo Comitê Técnico-Científico da SDSN Amazônia, que tem a secretaria executiva realizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O primeiro colocado receberá uma mobilidade nacional para participar de congresso, simpósio, fórum ou evento acadêmico e o segundo colocado garantirá uma vaga para o curso de imersão Jornada Amazônia da Amazônia-edu. Os projetos classificados em terceiro, quarto e quinto lugar serão contemplados com um certificado de premiação.

A programação terá participação de representantes da UFAM e SDSN Amazônia. Entre eles, o reitor da UFAM, Sylvio Puga; o professor da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM e ponto focal da SDSN Amazônia na universidade, Henrique dos Santos Pereira; o presidente do Comitê Científico da SDSN Amazônia, Adalberto Luis Val; a secretária executiva da SDSN Amazônia, Carolina Ramírez Méndez; e o diretor da SDSN Amazônia e superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgilio Viana.

Para participar do webinar, basta se cadastrar através do link: abre.ai/webinarchamada.

Soluções

Além de concorrer à premiação, todas as soluções aprovadas serão publicadas na Plataforma de Soluções da SDSN Amazônia (maps.sdsn-amazonia.org/), uma plataforma on-line, georreferenciada e trilíngue (português, espanhol e inglês) que divulga iniciativas sustentáveis propostas por organizações públicas, universidades, institutos de pesquisa e organizações não-governamentais que fazem parte da rede.

Confira as 10 soluções participantes:

Título/nome da solução Departamento UFAM a qual pertence Nome do proponente Cargo na UFAM Agricultura de Quintais familiares urbanos em Tabatinga e Benjamin Constant no Estado do Amazonas – das mulheres às plantas medicinais, às frutíferas, às ornamentais e a arborização urbana” cumprindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Instituto Natureza e Cultura Maria Francisca Nunes de Souza Professor Atlas ODS Amazonas Programa de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia / Centro de Ciências do Ambiente / Faculdade de Ciências Agrárias Danilo Egle Santos Barbosa Estudante, Pesquisador Cafeicultura amazonense: desenvolvimento agroecológico e sócioeconômico Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA/UFAM Moisés Santos de Souza Professor Landscape acoustic analysis in the Amazon rainforest – a monitoring environmental health through sound. Departamento de Estatística Jeremias da Silva Leao Professor, Pesquisador Minha cultura, meu maior patrimônio: a valorização dos patrimônios materiais do centro histórico por alunos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) Jonas da Silva Gomes Jr Professor Projeto Banda Marcial: a música que educa! Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia Wanessa Nascimento Estudante Reciclagem do Bem Contabilidade – FES/UFAM Silvia Elaine Moreira Professor Sabões e sabonetes sustentáveis Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia Sidney Guerreiro de Souza Estudante The importance of river islands for climate maintenance and terrestrial life Zoologia Gilson de Souza Ferreira Neto Bolsista Valoração econômica de serviços ambientais para comunidades em áreas de concessão de florestas públicas na Amazônia Departamento de Ciências Florestais Sergio Luiz Ferreira Gonçalves Professor

