Embrapa Amapá sedia reunião de lançamento do Edital Amazônia+10 

Serão financiadas propostas desenvolvidas em parceria com as comunidades da região.

Nesta sexta-feira, 15/7, às 9 horas, a Embrapa Amapá vai sediar, no Auditório Silas Mochiutti, uma reunião de lançamento do primeiro Edital da iniciativa Amazônia+10, um programa de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação na Amazônia Legal. Este programa foi criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em parceria com os conselhos nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

A iniciativa Amazônia+10 disponibiliza atualmente R$ 50 milhões, em colaboração a projetos de pesquisa voltados à conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, à proteção de populações e comunidades tradicionais, aos desafios urbanos e à bioeconomia como política de desenvolvimento econômico na região. Os projetos apoiados no âmbito deste Edital deverão propor soluções baseadas na comunidade, ou seja, desenvolvidas conjuntamente com a população local, de forma a promover o bem-estar das populações amazônicas de forma consistente e a longo prazo.

Serão recebidas propostas que apresentem contribuições para a resolução de problemas considerados prioritários para o avanço do desenvolvimento sustentável na região, em três eixos prioritários: Territórios como infraestrutura e logística que facilitam o desenvolvimento sustentável em dimensão multiescalar; Povo da Amazônia como protagonistas do conhecimento e da valorização da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas; e Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis pelos amazônidas.

Acesse o edital pelo link https://fapesp.br/15531/chamada-de-propostas-0032022-iniciativa-amazonia-10

Cronograma:

– Data limite para submissão das propostas: 10 de agosto de 2022;

– Divulgação do resultado: 11 de novembro de 2022.

Informações:

– Dúvidas gerais sobre a Chamada podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected]

