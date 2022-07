Serviços gratuitos são oferecidos no Dia de Cooperar em Manaus

O Dia de Cooperar oferecerá mais de 30 serviços gratuitamente para a população de Manaus na próxima semana, no dia 23 de julho, das 8h às 12h, na Arena Amazônia. O evento está sendo organizado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas OCB/AM.

A iniciativa é realizada em homenagem ao Dia de Cooperar 2022 que, neste ano, tem o tema “Atitudes simples movem o mundo”. Tradicionalmente, desde 2009, o Cooperativismo Brasileiro comemora sua data mais importante, o Dia Internacional do Cooperativismo, por meio da celebração do Movimento do Dia de Cooperar, que é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um país mais justo e igualitário.

São milhares de ações voluntárias, feitas em uma grande corrente do bem. O movimento é realizado com base no sétimo princípio do cooperativismo, “Interesse pela Comunidade”, que visa contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

As cooperativas fazem isso por meio de políticas aprovadas pelos seus membros e, neste ano, a campanha definida pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é “Cooperativas constroem um mundo melhor”. Esse é o propósito das cooperativas, cada vez mais engajadas com o Movimento “Dia de Cooperar” (Dia C), que vem ganhando força a cada ano em todo Brasil.

A data tradicionalmente reservada para a comemoração é o 1° sábado do mês de julho, entretanto, devido à intensa agenda de eventos na Arena da Amazônia, o palco da celebração, prorrogou-se o “Dia C” para 23 de julho de 2022.

Os serviços que serão oferecidos são: nutricionista; orientações e prevenções contra dengue, tuberculose e gripe; atividade lúdica com a banda do Mosquito; vacinação de todas as doses contra a Covid-19 e influenza/ H1N1; vacinação para cães e gatos; atendimento odontológico (30 senhas); conceitos de meditação e alongamento; mesa de hidratação; teste de glicemia; aferição de pressão; atendimento psicológico; cortes de cabelo; design de sobrancelhas; esmaltação de unhas; apoio para emissão de CTP´s digital; emissão de carteira de artesanato (30 senhas); orientação sobre seguro desemprego; serviço de cadastro e encaminhamento para emprego no SINE/AM; orientação sobre empreendedorismo; emissão de credencial para idosos (30 senhas) e para PCD´s (30 senhas); entre outros.

Mais sobre o evento

Em 2021, mais de 5,6 milhões de pessoas foram beneficiadas com iniciativas transformadoras que ocorreram em 1.411 cidades, localizadas de Norte a Sul do país, aproximadamente 145 mil voluntários se empenharam em fazer parte do processo de construção de um Brasil mais justo, feliz, equilibrado e com as melhores oportunidades para todos, mostrando que as atitudes simples são motoras de grandes resultados. Na região Norte, ano passado, foram beneficiadas mais de 86 mil pessoas com essas ações voluntárias e a proposta é aumentar esses resultados em 2022.

“O Dia C é grande porque todos participam e, neste ano, acreditamos que o Movimento no Amazonas não será diferente. Entendemos que é possível fazer o bem e realizar todas as ações sociais programadas utilizando as ferramentas disponíveis. Um planejamento cuidadoso foi preparado pelo Sistema OCB/AM e um grande número de instituições parceiras estão participando da ação. Ao colocar em prática o 7° Princípio Cooperativista, Interesse pela Comunidade, a OCB-AM, juntamente com as instituições parceiras e voluntários neste projeto, se empenha em melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que estão ao nosso redor”, declara o presidente do Sistema OCB/AM, José Merched Chaar.

As instituições que participarão do evento são: Fundação de Vigilância em Saúde-FVS, Centro de Controle de Zoonoses de Manaus- (CCZ), Uniodonto Manaus – Cooperativa Odontológica Ltda., Cooperativa de trabalho médico-UNIMED MANAUS, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ONG Pedala Manaus, ONG Bike Anjo, Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (COPAMART), Instituto Mãe Amiga, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

