Seminário gratuito no Sebrae capacita empreendedores para Black Friday com especialista em vendas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o Seminário Esquenta Black Friday. O objetivo é contribuir para a preparação da maior campanha de ofertas e descontos do país, com a criação de estratégias de vendas e técnicas de como atrair clientes durante a black friday. O seminário acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, na próxima sexta (27), das 18h30 às 21h30, com inscrições gratuitas na Loja Virtual do Sebrae.

“O esquenta surgiu na necessidade e o intuito de apoiar as empresas dos segmentos da moda, turismo, gastronomia, artesanato, saúde, beleza, pet, construção, em preparar-se para colocar em prática novas técnicas de vendas”, explica a gerente de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

Sebrae

A ação tem como proposta sensibilizar e apoiar os empresários em criar estratégias de vendas para a Black Friday, como organizar a campanha, pontos de atenção no atendimento e comercialização dos produtos e/ou serviços em oferta.

Palestrante

O palestrante Fabrício Medeiros, é profissional de mercado com duas décadas de experiência; professor de negociação da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Mestre em Gestão pela UniFBV-Wyden; Educação Executiva em Negociação e Liderança por Harvard Law School, e MBA Executivo Internacional pela University of Califórnia. Atualmente, percorre o país treinando líderes e times de vendas com diferencial.

Liquidação

A Black Friday é uma tradicional ação de liquidações que atrai uma multidão de consumidores e também dá início as vendas de Natal. É uma estratégia que surgiu nos Estados Unidos e se tornou uma expressão popular associada à liquidação de produtos.

Coordenação

O Esquenta Black Friday, é coordenado pela gerente e gestoras de projeto da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

Serviço:

Sebrae no Amapá

