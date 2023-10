Palestras, oficinas, orientação profissional e feira de empregos são destaques no evento Mundo SENAI 2023

Com programação nas Unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari, o SENAI Amapá abre as portas para a edição 2023 do Mundo SENAI. Um evento voltado para quem quer descobrir uma profissão ou dar novos rumos para a carreira de jovens e adultos. O encontro acontece de 25 a 27 de outubro em todas as Unidades do SENAI no Amapá

Durante os três dias, o público poderá participar de uma série de atividades envolvendo os cursos ofertados pela instituição. Palestras, stands e orientações sobre iniciação no mercado de trabalho estão entre elas. Durante o evento acontece a Feira de Talentos Contrate.me com oportunidades de emprego. O SINE também terá um estande com oportunidades profissionais.

O Mundo SENAI

O objetivo do evento é fornecer aos participantes informações e tendências do setor industrial baseadas em estudos e dados exclusivos, com o objetivo de mostrar oportunidades de trabalho e opções de formação profissional oferecidas pela entidade. Além disso, mostra aos estudantes e profissionais as oportunidades que o SENAI oferece em educação e formação.

Feira de Talentos Contrate.me

A Feira de Talentos Contrate.me é para qualquer pessoa que esteja em busca de investir na carreira e conquistar uma nova posição no mercado de trabalho. Para as empresas, encontre profissionais de todo o país, de diferentes mercados e especialidades. Para você, candidato, cadastre ou atualize seu currículo na plataforma Contrate.me para acessar as diversas oportunidades disponíveis durante o evento.

Serviço: Mundo SENAI 2023

Data: 25 (abertura), 26 e 27 de outubro de 23

Local: SENAI Macapá, Santana e Vale do Jari

Hora: 8h30

Sugestão de entrevistados

Alyne Vieira – Diretora de Operações do SENAI

Gisele Nascimento – Interlocutora do Mundo SENAI 2023

Atendimento: Lucas Costa – 98115-4419/98409-0639

ATENDIMENTO À IMPRENSA

Gerência de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...