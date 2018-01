Incêndio Beirol: prefeitura entrega doações às famílias

A Prefeitura de Macapá iniciou no domingo, 31, a entrega das doações às famílias vítimas do incêndio ocorrido no fim da tarde de sábado, 30, na passarela Vasco da Gama, no bairro Beirol. Desde as primeiras horas da abertura do ponto de coleta, montado no Centro Social da igreja São Paulo, pessoas de diferentes lugares da cidade começaram a doar alimentos, roupas e sapatos.

Assim, todas as 13 famílias atingidas pelo sinistro já receberam os primeiros kits emergenciais, organizados e entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast) e pelos voluntários da comunidade. “O trabalho foi sistematizado, onde organizamos a montagem dos kits para a entrega imediata às famílias. A solidariedade da população de Macapá não falhou, e cada família recebeu aquilo que é básico, como cesta de alimentação, roupas e material de higiene”, explicou o secretário de Assistência Social, Lucas Abrahão.

A professora Luzimeire Ferreira soube da ação por meio das redes sociais. Assim como centenas de pessoas, ela colaborou com doações. “Trouxemos roupas para adultos e crianças. Sabemos que neste momento todos estão com o coração ‘destruído’, mas deixo a mensagem que elas não estão sozinhas e que sempre poderão contar com nosso apoio e a bênção de Deus”, disse.

Maria de Nazaré Martins, vítima do sinistro, lembrou das dificuldades enfrentadas e agradeceu toda ajuda. “Foi tanta ‘luta’ para conquistar tudo o que eu tinha. Difícil ainda foi ter que ligar para meu filho de dez anos avisando sobre o incêndio e ele só pedir uma coisa: mãe não deixa queimar o meu caderno e a minha mochila… Hoje só peço um lugar para mim e para os meus filhos, pois tenho forças para conseguir tudo novamente”.

Nesta terça-feira, 2, a partir das 9h, na Semast, localizada na Rua Cândido Mendes, no bairro Central, os moradores serão reunidos para receber as orientações sobre os atendimentos sócio e técnico assistencial. “Iremos informar a eles como se dará o processo de cadastramento do Aluguel Social e do CadÚnico. Por isso, pedimos a presença de todos”, reforçou Lucas Abrahão.

Ponto de coleta

As doações podem ser entregues até terça-feira, 2, no Centro Social da igreja São Paulo, na Rodovia JK, próximo à Famap, no bairro Jardim Equatorial, das 8h às 22h. A Semast dá suporte logístico para as pessoas que quiserem colaborar com a doação de mobiliário e eletrodomésticos. A ajuda pode ser solicitada por meio do contato 99126-3702.

Márcia Fonseca