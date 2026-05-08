Sebrae inaugura ponto estratégico na CUFA para impulsionar economia nas periferias

Nova unidade amplia acesso a consultoria, formalização e capacitação para empreendedores de comunidades urbanas no Amapá

Denyse Quintas



Com foco na inclusão produtiva e no fortalecimento da economia local, o Sebrae inaugurou o primeiro ponto de atendimento do Projeto Sebrae Parceiro na sede da Central Única das Favelas (CUFA), em Macapá, nesta quarta (6), às 16h. A iniciativa leva orientaçãotécnica, serviços empresariais e capacitação a empreendedores das periferias, incluindo jovens, mulheres, idosos e trabalhadores informais que movimentam a economia nas áreas urbanas mais vulneráveis.

A nova unidade, instalada na Rua São José, no bairro Central, passa a funcionar como um canal direto de acesso aos serviços do Sebrae, com atendimento voltado a microempreendedores individuais(MEIs), pequenos negócios e pessoas que desejam iniciar sua jornada empreendedora. A proposta é descentralizar o atendimento e aproximar soluções empresariais de quem mais precisa.

Entre os serviços ofertados estão consultorias, capacitações, formalização de empresas, regularização de MEIs, emissão de documentos, orientação sobre gestão e apoio técnico contínuo. Oespaço também contempla ações voltadas a públicos historicamente sub-representados no ambiente de negócios, promovendo geração de renda e desenvolvimento sustentável nas comunidades.

A superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, destacou a importância da iniciativa como estratégia de inclusão e fortalecimento econômico. “Estamos entregando um ponto de atendimentoexterno da instituição, em parceria com a CUFA, que já caminha conosco em outras iniciativas. Este espaço foi pensado para atender empreendedores que estão nas periferias, nas baixadas e nas áreas mais populares, oferecendo orientação e acesso a soluções queajudam a movimentar a economia local. São homens e mulheres que geram emprego, fazem a economia girar e contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

A presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, celebrou a parceria como um avanço significativo para as comunidades. “É uma felicidade imensa celebrar essa aliança com o Sebrae por meio doProjeto Sebrae Parceiro. Estamos disponibilizando um espaço de acolhimento, orientação e formação para empreendedores das periferias de todo o estado. Essa parceria é fundamental, porque não é possível pensar na transformação econômica das comunidades seminvestir em conhecimento e qualificação. Estamos muito felizes em oferecer esse suporte essencial para o desenvolvimento dos negócios e para a geração de riqueza nas comunidades”, destacou Alzira Nogueira.

Representando o Sebrae Nacional, a gerente adjunta de Relacionamento com o Cliente, Milva Capanema, enfatizou o alcance estratégico da parceria. “Estamos inaugurando o primeiro ponto deatendimento do projeto no estado, e não poderia ser com um parceiro mais relevante do que a CUFA. Essa é uma parceria nacional, que fortalece o atendimento aos empreendedores onde eles estão. O espaço está em uma localização privilegiada, acessível, e permitiráum atendimento diferenciado. É uma união que amplia oportunidades e garante mais qualidade no suporte ao cliente”, disse Milva Capanema.

A iniciativa integra a estratégia do Sebrae de ampliar sua capilaridade e fortalecer a cultura empreendedora em regiões periféricas. Em conjunto com a atuação da CUFA, que já desenvolveações voltadas à economia circular, ao artesanato e à valorização cultural, o novo ponto reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

O público-alvo da ação inclui empreendedores atendidos pela CUFA Amapá, lideranças comunitárias e gestores institucionais. A expectativa é que o espaço se consolide como referência no apoioaos pequenos negócios, contribuindo para transformar realidades por meio do empreendedorismo.

Coordenação

A inauguração do primeiro ponto de atendimento do Projeto Sebrae Parceiro na sede da Central Única das Favelas (CUFA) contou com a coordenação da gerente de Atendimento e Relacionamentodo Sebrae (UAR), Denise Nunes e com a analista Conceição Mira.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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