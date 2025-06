Empreendedora amapaense amplia negócio com incentivo do Governo do Estado e conquista reconhecimento estadual

Edilene Ferreira, dona da Edilene Moda Fitness, já realizou dois financiamentos com a Afap e foi vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.

Edilene Ferreira é o exemplo de como coragem, criatividade e acesso a créditos podem transformar a vida de quem empreende no Amapá. Dona da “Edilene Moda Fitness”, a empresária começou vendendo roupas esportivas dentro de uma bolsa, visitando academias de Macapá e oferecendo as peças de maneira informal. Hoje, a marca é reconhecida no segmento de artigos femininos esportivos e carrega histórias de superação e inovação.

Edilene Ferreira é dona da “Edilene Moda Fitness”

Desde o início da sua trajetória, Edilene contou com incentivo do Governo do Estado, que disponibiliza recursos para o fortalecimento de pequenos negócios no Amapá.

A empreendedora buscou a Agência de Fomento do Amapá (Afap) e conseguiu acesso à financiamentos para investir no estoque e na estrutura de sua empresa. “A Afap me deu essa grande oportunidade de investir mais no meu negócio e melhorar cada vez mais”, destaca Edilene, que atualmente está em seu segundo financiamento.

Fundada em 2017, a Edilene Moda Fitness foi se fortalecendo no mercado local e, com o tempo, passou a investir em soluções inovadoras para atender sua clientela. Um dos diferenciais foi a implantação de uma loja móvel, idealizada pela própria empresária para levar seus produtos a diferentes pontos da cidade e eventos esportivos. A iniciativa garantiu à loja um reconhecimento importante: entre 60 negócios avaliados, ficando entre as 20 empresas mais inovadoras do Amapá.

Outro destaque da carreira da empresária foi a conquista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Microempreendedora Individual (MEI), reconhecimento dado às histórias inspiradoras de mulheres que empreendem e fazem a diferença na economia local.

Apesar das conquistas, a jornada de Edilene Ferreira também foi marcada por desafios. Durante a pandemia da Covid-19, a empresária enfrentou o período mais difícil de sua trajetória comercial.

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria MEI, 2024

Um dos diferenciais é a implantação de uma loja móvel

As restrições impactaram diretamente as vendas presenciais e a rotina da loja. Mesmo assim, ela não desistiu. “Foi um marco muito difícil, mas também onde percebi o quanto sou forte e busquei ainda mais o digital para manter minhas vendas online e não deixar o negócio parar”, relembra a empreendedora.

A história de Edilene Ferreira reforça a importância das ações de fomento econômico conduzidas pelo Governo do Amapá, que busca movimentar a economia, gerar emprego, renda e incentivar o protagonismo de empreendedores amapaenses.

Com linhas de crédito acessíveis e condições diferenciadas, as oportunidades disponibilizadas ajudam pequenos negócios a investir, modernizar e expandir suas atividades, fortalecendo a economia local e valorizando as histórias de quem faz acontecer.

