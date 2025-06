Corrida do Ciclo do Marabaixo: atletas recebem kits para 1ª edição do evento apoiado pelo Governo do Amapá

Percurso de 5 quilômetros terá largada e chegada do barracão Gertrudes Saturnino, no bairro Santa Rita, nesta quinta-feira, 19.

Chegou o momento da entrega dos kits para 1ª edição da Corrida do Ciclo do Marabaixo, que acontece nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, na zona urbana de Macapá, com apoio do Governo do Amapá. A atividade esportiva, com concentração às 5h30 e largada às 6h, integra a programação do Ciclo e também a Semana Estadual do Marabaixo para fortalecer a manifestação cultural no estado.

Os participantes que receberam os kits nesta terça-feira, 17, não esconderam a ansiedade para o que consideram uma maneira de aliar esporte e cultura. O percurso de 5 quilômetros começa e termina no barracão Gertrudes Saturnino, no bairro da Favela (Santa Rita).

“Essa é uma corrida muito importante, não só para a manifestação da nossa cultura, mas também para a saúde de quem participa. E ver que o Governo do Estado está inserindo essas práticas em diferentes programações é muito bacana porque é mais um incentivo para os corredores daqui do estado. Esperamos que isso possa ganhar cada vez mais visibilidade porque alavanca e promove o surgimento de novos atletas”, ressaltou o autônomo Rayck Sousa, de 23 anos.

Além de levar a mais autêntica manifestação da cultura afroamapaense para as ruas como parte das iniciativas voltadas para desmistificar o racismo e o preconceito, a intenção é inserir e apresentar os elementos culturais em uma a uma agenda esportiva.

“Essa corrida foi planejada com muito carinho para quem é amapaense e também para quem não nasceu no Amapá, mas fez do estado a sua casa. Nós estaremos percorrendo os barracões, que abrem as suas portas para receber a sociedade amapaense. É uma oportunidade única para as pessoas conhecerem um pouco da nossa tradição e praticarem atividade física”, declarou a coordenadora da corrida e representante dos grupos culturais, Valdinete Costa.

Os atletas irão percorrer os barracões, localizados em regiões históricas da cidade como Marabaixo do Pavão, Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau), Raízes da Favela (Dica Congó) e Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), entre os bairros Centro, Jesus de Nazaré e Laguinho.

Ciclo do Marabaixo 2025

Em 2025, o Ciclo do Marabaixo celebra o centenário de Benedita Guilherma Ramos, a “Tia Biló”, matriarca do marabaixo do Laguinho, falecida em 2021, aos 96 anos. O investimento para o festejo é de R$ 2,5 milhões, fruto de recursos do Tesouro Estadual e de emenda destinada pelo senador Randolfe Rodrigues.

A programação é realizada pelas famílias tradicionais do Amapá, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde novembro de 2018. Essa manifestação típica reúne danças de roda, percussão, cantigas que relatam o cotidiano da população quilombola amapaense, somadas às festas do catolicismo popular, e inicia sempre no Sábado de Aleluia e se estende até o domingo seguinte a Corpus Christi, este ano, de 19 de abril a 22 de junho.

