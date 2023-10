Sebrae apoia iniciativas da CTG e Apex Brasil sobre exportação

Atuação do Sebrae busca estimular empresas amapaenses a investirem em projetos no âmbito internacional

Tanha Silva

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, participou da palestra sobre Oportunidades de Negócios na Guiana Francesa, na noite da última terça-feira, 3, no auditório Bacabeiras, na Expofeira. O objetivo foi apresentar as oportunidades do mercado guianense para as empresas amapaenses.

A palestra foi articulada pela Secretaria de Estado das Relações Internacionais e Comércio Exterior – Secricomex, junto à CTG (Coletividade Territorial da Guiana para Cooperação Internacional). Uma comitiva de autoridades da Guiana Francesa, liderada pela vice-presidente da CTG, Tiarra Steenwinkel, está participando da 52ª Expofeira.

As autoridades guianenses explanaram sobre decisões estratégicas a respeito de cooperação territorial europeia, setores de interesse da Guiana, como alimentos, móveis, tecnologia, inovação e explicaram que as empresas na Guiana Francesa estão em busca de produtos brasileiros.

Os guianenses demonstram grande interesse de mercado entre Guiana e Amapá, mencionando alguns produtos para importação, como cacau, café, mel, frutas, areia, dentre outros. Grande parte dos produtos que eles consomem vem do Suriname e apenas 184 km separam Oiapoque de Caiena.

Outra palestra estratégica foi ApexBrasil e Oportunidades. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Com essa proposta a Agência, além da palestra, apresentou o Programa Exporta Mais Amazônia, que tem o objetivo de conectar o comércio exterior a empreendedores da Amazônia brasileira. O programa busca uma aproximação ativa com todas as regiões do país para potencializar suas exportações.

“O interesse da CTG pelo mercado amapaense cresce a cada dia. Estamos buscando meios de ajudar nossas empresas a aproveitarem as oportunidades de exportação. E a Expofeira tem se mostrado uma vitrine grandiosa para isso. Os guianenses querem ser o ponto estratégico para exportações do Amapá para a Europa. Outra porta que se abre é através da ApexBrasil para incentivar as empresas do Amapá a buscarem o mercado internacional, especialmente para os produtos da sociobiodiversidade da Amazônia”, disse a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

