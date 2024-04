Senac Amapá oferta 268 vagas em cursos gratuitos para Macapá

O Senac Amapá está ofertando 268 vagas em 8 cursos gratuitos para a comunidade de Macapá, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). O processo seletivo de qualificação profissional ocorrerá na terça-feira (16) e a habilitação técnica na quarta-feira (17), ambos a partir das 10h. Os interessados podem verificar por mais informações no edital disponível no site https://www.ap.senac.br/ e devem realizar as inscrições pela internet através do link https://send3.ap.senac.br/send3/site/psg. As matrículas ficarão abertas até o preenchimento total das vagas.

Estarão sendo ofertados os cursos de Assistente Financeiro, Assistente Administrativo, Assistente de Crédito e Cobrança, Representante Comercial, Barbeiro, Maquiador, Costureiro, Cuidador de Idoso e Técnico em Massoterapia.

O que é o Programa Senac de Gratuidade?

O Programa Senac de Gratuidade, também conhecido como PSG, é mais uma ação da instituição para promover a inclusão social. O PSG oferece vagas gratuitas em cursos de educação profissional, com custo zero à população brasileira de baixa renda. Sua criação é resultado do protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008. O programa leva a educação profissional para milhares de pessoas, aumentando as habilidades e as oportunidades de trabalho e renda.

Serviço:

Senac Amapá

