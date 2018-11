Crianças podem ser adotadas no Natal Solidário da Escola Cantinho do Amor

A Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho do Amor anunciou o início do seu tradicional trabalho Natal Solidário, que acontece desde 2008 e possibilita a adoção do nome dos alunos por membros da comunidade que queiram tornar o natal delas mais feliz. São mais de 400 crianças de 4 a 5 anos matriculadas na instituição de ensino. Os nomes delas ficam expostas em uma árvore de natal para serem escolhidos e adotados por qualquer um que visitar a escola.

“O projeto já é um momento tradicional do fim de ano da nossa escola. Esta é a época de dar e receber, e nossas crianças do ensino infantil merecem um pouco de carinho e atenção tanto quanto qualquer outra. Este é um pequeno gesto para nós, mas que cada criança recebe como um grande ato de amor”, ressaltou a diretora da escola, Rogéria Pereira.

Os alunos podem ser adotados a qualquer momento e os brinquedos devem ser entregues até 10 de dezembro, na própria escola, que fica na Rua Rio Xingu, no bairro Perpétuo Socorro. Na semana passada, a instituição de ensino Maestro Miguel lançou uma campanha solidária natalina para as crianças do ensino fundamental e infantil.

Assessoria de Comunicação/Semed