Sebrae no Amapá elege nova diretoria para o quadriênio 2019/2022

Luiz Iraçú Guimarães Colares foi eleito para o cargo de presidente do Conselho Deliberativo Estadual; diretor-superintendente, Waldeir Garcia Ribeiro; diretor de administração e finanças, Marcell Houat Harb e diretora técnica, Marciane Costa do Espírito Santo

Denyse Quintas

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE) elegeu, nesta quarta-feira (21), das 15h às 17h, o novo presidente do CDE e a diretoria executiva da instituição para o quadriênio 2019/2022.

Das 14 entidades aptas a votar, 10 elegeram para a superintendência, Waldeir Garcia Ribeiro; na diretoria de administração e finanças, Marcell Houat Harb e para o cargo de diretora técnica, Marciane Costa do Espírito Santo.

O presidente eleito para o CDE, Iraçú Colares, que estará à frente do cargo, assumirá a presidência do Conselho, das mãos do empresário, Mateus Silva, que há 4 anos dirige o Sebrae no Amapá.

Currículos

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) – Luiz Iraçú Guimarães Colares

Produtor Rural (Pecuarista) e Engenheiro Agrónomo (Formado em 1975 pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará- FCAP, atual UFRA — Universidade Federal Rural da Amazônia).

Exerceu funções como membro suplente do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil — CNA (2014 a 2017 e 2017 a 2021); presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá — Faeap (1994 a 2019); presidente do Conselho Administrativo do Senar/AP (1994 a 2019); membro titular do Conselho de Representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (1994 a 2021); vice-presidente honorário da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (1994 a 2021); membro titular do Conselho Deliberativo do Sebrae/AP, representando a Faeap (1994 a 2018); presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/AP (1999 a 2002); membro titular do Conselho Deliberativo do Senar-Nacional (1996 a 1999, 2002 a 2005 e 2011 a 2014); vereador pelo Município de Macapá (Janeiro a Julho de 1995); secretário executivo da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Território do Amapá – Aster/AP (04/01/1989 a 27/03/1990); prefeito Municipal de Tartarugalzinho (Pró – Tempore) – 01/07/1988 a 31/12/1988; governador substituto do Território Federal do Amapá-TFA (23/01/1984 a 01/02/1984) e secretário de Agricultura do Governo do Território Federal do Amapá – TFA (02/1983 a 07/1985).

Sócio Administrador.

Diretor-Superintendente – Waldeir Garcia Ribeiro

Advogado, inscrito na OAB/AP, ocupa o Cargo de Diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Amapá no quadriênio 2011/2014; presidiu a Associação dos Micro e Pequenos Empresários do Estado do Amapá (Ampeap); Sub Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Macapá; vice presidente na Junta Comercial do Estado do Amapá; vice presidente na Federação das Entidades de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (Femicro); Conselheiro Suplente do Conselho de Administrativo no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); conselheiro titular do Conselho Fiscal Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae/AP). Conselheiro Titular do Conselho Superior da Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA).

Pós Graduado com Especialização em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos (Sistema S); Curso Programa Internacional de Desenvolvimento de Lideranças do Sistema Sebrae, pela Universidade Corporativa do Sebrae e Universitá Cattolica dei Sacro Cuore, em Milão – Itália; Curso de Pós Graduação – Especialização em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos (Sistema S) pelo Instituto Brasiliense de Direito Público em Brasília – DF; Encadear – Fórum de Encadeamento Produtivo – Pequenas e Grandes Empresas Trabalhando Juntas no Sebrae em São Paulo/SP; Seminário de Disseminação do Conhecimento – Benchmarking Internacional pela Universidade Corporativa Sebrae em Foz do Iguaçu /PR; Workshop – Programa Sebrae de Excelência na Gestão pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e Sebrae em Brasília/DF.

Diretor de Administração e Finanças – Marcell Houat Harb

Graduado no Curso de Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA em 2005; possui Especialização em Direito Tributário – Uma Visão Constitucional, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; Aprovado na OAB/AP em 2006.

Profissionalmente sempre atuou no setor privado onde sou sócio administrador de empresas que atuam em vários segmentos da economia amapaense, entre eles, hotelaria, locação de veículos, serviços lotéricos e distribuição de alimentos e bebidas.

Diretora Técnica – Marciane Costa do Espírito Santo

Bacharel em Comunicação Social, com Habilitação em Relações Públicas pela Faculdade Seama (2007); Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Macapá (2015) e Pós-Graduada em Gestão e Docência no Ensino Superior pela Faculdade Atual (2013). Profissionalmente ocupou os cargos de Superintendente Federal de Agricultura no Amapá-SFA (2013-2014); Secretária de Trabalho e Empreendedorismo do Estado Amapá-SETE (2015-2016); Vice-Presidente do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho-FONSET (2015-2016); Diretora Geral de Atendimento da Rede Super Fácil (2017-2018) e atualmente Secretária Adjunta de Políticas da Educação – SAPE/SEED (2018); Membro do Conselho de Administração da Agência de Momentos do Amapá – AFAP (2015-2018); Coordenadora Estadual do Movimento Orgulho Autismo Brasil – MOAB e Presidente Fundadora do Instituto de Empreendedorismo Social Recomeço.