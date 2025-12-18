Projeto Sons da Floresta realiza oficina gratuita de bio-instrumentos com os artistas João Paulo e Celdo Braga

Até esta quinta-feira, 18 de dezembro, das 8h às 17h, o projeto Sons da Floresta realiza uma oficina gratuita de bio-instrumentos com os artistas Celdo Braga e João Paulo Ribeiro, na Paróquia São Pedro Apóstolo, localizada no bairro Petrópolis. A atividade é voltada para estudantes, artistas, educadores e pessoas interessadas em música e sustentabilidade.

O projeto cultural Sons da Floresta foi idealizado pelo músico e pesquisador João Paulo Ribeiro e propõe a conexão entre música, natureza e saberes tradicionais da Amazônia por meio da criação e experimentação de bio-instrumentos construídos, a partir de elementos naturais da floresta.

Após o encerramento da oficina, na quarta-feira, às 19h, haverá uma apresentação musical do grupo Gaponga, com a participação especial dos alunos, que irão compartilhar com o público os sons e experiências construídas ao longo da formação.

A iniciativa tem como foco a democratização do acesso à cultura, o incentivo a práticas artísticas sustentáveis e a valorização dos saberes amazônicos, utilizando a música como instrumento de educação, identidade e preservação ambiental.

O projeto é realizado com apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, pela Lei PNAB.

(Foto: Marcio James / Secretaria de Cultura e Economia Criativa)

SERVIÇO

Projeto: Oficina gratuita de bio-instrumentos e apresentação musical;

Data: dias 17 e 18 de dezembro;

Horário da oficina: 8h às 17h;

Local: Paróquia São Pedro Apóstolo – bairro Petrópolis, Manaus;

Encerramento: 18 de dezembro, às 19h;

Atração: Grupo Gaponga, com participação dos alunos da oficina;

Entrada: gratuita;

Curtir isso: Curtir Carregando...