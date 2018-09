Merendeiras do Vale do Jari recebem capacitação do SESI para manipular alimentos

Vale do Jari – Merendeiras de escolas municipais do Vale do Jari participaram de capacitação do programa Alimentação Saudável na Indústria, do Serviço Social da Indústria (SESI). A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Educação Municipal, trabalhou formas de manipulação dos alimentos e ensinou noções básicas de nutrição.

A atividade foi ministrada pela nutricionista do SESI Amapá, Kat Kalissa Barroso. Em 20 horas, os profissionais aprenderam a reaproveitar alimentos que, normalmente, são jogados fora, como cascas, talos e ramos, preservando o sabor e tornando mais atrativas as verduras e legumes, que geralmente são dispensados.

Uma alimentação balanceada é imprescindível para o desenvolvimento físico e mental. “A pessoa que se alimenta de forma inadequada pode sentir dificuldades em fazer tarefas simples do dia-a-dia. Esses maus hábitos podem levar a um desequilíbrio do organismo, deixando-o mais vulnerável a doenças. Um dos objetivos dessa capacitação é estimular hábitos saudáveis na vida escolar, além de ser uma excelente oportunidade para inserir novos alimentos no cardápio e criar receitas surpreendentes”, ressaltou a nutricionista.