Aulas da rede municipal retornarão nesta quinta, 1

Mais de 22 mil alunos da rede municipal de ensino de Macapá retornarão às salas de aula nesta quinta-feira, 1º de agosto. Das escolas da capital, 13 passaram por processos de reformas e construção durante o período de férias escolares.

Meu Pé de Laranja Lima, Jardim Felicidade, Raimunda Virgulino, Lúcia Neves Deniur, Hildemar Maia, Eunice Picanço, Cantinho do Amor, Ana Cristina, Nilda Portal, Pequeno Cidadão, Gerson Trindade e Pai Nosso foram as escolas que receberam diversos serviços, entre eles pintura, construção de cobertura para passarelas, manutenção elétrica, reforma de calçadas, reparos na cobertura, troca de portas e janelas, ampliação de banheiros e construção e reforma de paredes e muros.

Em outra grande parcela das escolas, alunos serão recebidos com refeitórios e espaços comuns mais coloridos e lúdicos. Segundo a secretária municipal de Educação, Sandra Casimiro, a iniciativa de estar colorindo as instituições é uma forma de tornar o espaço agradável, acolhedor, dinâmico e receptivo para crianças, professores e servidores, o que favorece o processo de ensino-aprendizagem dos educandos. “Temos a ideia de que inovação está sempre ligada à tecnologia, mas também é possível inovar com medidas simples e efetivas”, pontua.

Outro grande marco deste novo ciclo é a reinauguração da EMEF Professora Neusona, que será entregue também nesta quinta. A nova estrutura da escola conta com 7 salas de aula, biblioteca, sala de jogos, sala de música, secretaria, direção, sala de Atendimento Especializado (AEE), sala para professores, depósitos, banheiros masculino, feminino e banheiro com acessibilidade, refeitório e cozinha. A obra foi feita com recursos provenientes do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) e teve custo total de R$ 605.227,02.

A reforma de escolas e inovações nos espaços faz parte de um projeto implementado pelo prefeito Clécio Luís, que tem como objetivo a melhoria da educação municipal por meio de investimento em tecnologia, construção e reforma de instituições.

Jhenni Quaresma

Assessora de comunicação/PMM

Curtir isso: Curtir Carregando...