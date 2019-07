Projeto Troca-Treco arrecada quase 19 mil garrafas PET no Macapá Verão 2019

Executado pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) no balneário da Fazendinha, o projeto Troca-Treco arrecadou 18.904 garrafas PET e distribuiu 2.666 brinquedos durante os quatro domingos deste mês no Macapá Verão 2019. O projeto acontece desde 2013 com a finalidade de sensibilizar a população em relação aos cuidados com o meio ambiente, onde crianças trocam garrafas de plástico por brinquedos.

O secretário municipal de Manutenção Urbanística, Claudiomar Rosa, fez uma avaliação das atividades. “Batemos o nosso recorde. Mais importante que trocar brinquedos por lixo plástico é a educação ambiental, a mensagem de conscientização que conseguimos passar para a população, que ela também pode colaborar com a limpeza da nossa cidade”.

“Gostei da iniciativa, pois é uma maneira de incentivar as crianças a manter o quintal e a frente da casa limpa e sem lixo. Eu, por exemplo, trouxe mais de 100 garrafas”, relatou a autônoma Márcia Pantoja.

Arrecadação por domingo:

07/07- 437 brinquedos distribuídos e 3.618 garrafas arrecadadas;

14/07- 663 brinquedos distribuídos e 6.390 garrafas arrecadadas;

21/07- 566 brinquedos distribuídos e 3.396 garrafas arrecadadas;

28/07- 1.000 brinquedos distribuídos e 5.500 garrafas arrecadadas.

Cliver Campos

Fotos: Max Renê