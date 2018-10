Templo da Boa Vontade completa 29 anos com eventos destinados à família

Em 21 de outubro (domingo), o Templo da Boa Vontade (TBV), localizado em Brasília/DF, completará o 29º aniversário. Para celebrar a data, o monumento mais visitado da capital federal — segundo dados da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal (Setul-DF) — realizará, durante todo esse mês, o tradicional “Outubro no TBV”, com uma série de eventos especialmente programados para toda a família. O destaque fica por conta da sessão solene, que ocorrerá no dia 20 (sábado), com a palavra fraterna e ecumênica do diretor-presidente da Legião da Boa Vontade e fundador do TBV, o jornalista e escritor José de Paiva Netto.

As festividades deste ano, que enfocarão o tema “Céu e Terra num só coração”, visam reunir diferentes etnias, crenças e culturas em um só lugar em prol do Ecumenismo Irrestrito, propagado pelo monumento desde sua inauguração. Além da tão aguardada sessão solene, a programação inclui apresentações culturais, cerimônias ecumênicas, palestras educativas e exposições artísticas. Entre esses eventos estão os tradicionais Espetáculo de Música Legionária e o Musical Infantil Jesus, respectivamente nos dias 19 e 20, com a participação de centenas de músicos voluntários e de todas as idades.

Sobre o TBV

Inaugurado em 21 de outubro de 1989, o Templo da Boa Vontade situa-se na Quadra 915 Sul. Também conhecido como o Templo da Paz, acolhe todas as pessoas, independentemente de crenças e descrenças religiosas, de classes sociais ou de grupos étnicos.

Outras informações sobre o TBV ou sobre as comemorações dos 29 anos do monumento podem ser obtidas pelo site www.boavontade.com ou pelo tel. (61) 3114-1070.