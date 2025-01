Amapá apresenta queda nos índices de roubo e furto registrados pela Segurança Pública em 2024

Resultados apontam diminuição de 30,75% nos crimes de roubo, e 10,04% nas de furto com dados comparados aos anos de 2023 e 2024.

O resultado das estratégias de enfrentamento à criminalidade e investimentos na segurança pública adotados pelo Governo do Amapá, apresentou dados consideráveis na redução dos crimes de roubo e furto registrados em todo o estado em 2024. Comparado à 2023, a diminuição foi de 30,75% nos roubos, e 10,04% nos furtos.

Em números, em 2023 foram 7.770 mil ocorrências de roubos, contra 5.381 mil, em 2024. Já os furtos, caíram de 12.397 mil para 11.153 mil no mesmo período. A queda nos índices de criminalidade começou ainda no primeiro ano da gestão.

“Esses resultados mostram que estamos no caminho certo para tornar o Amapá um lugar mais seguro para todos. Com mais policiais nas ruas, ações bem planejadas e equipamentos de ponta, conseguimos diminuir os crimes que tanto preocupam a nossa população. Essa é uma prioridade do nosso governo, e vamos continuar trabalhando para que cada vez mais as pessoas se sintam protegidas e seguras em nosso estado”, afirmou o governador Clécio Luís.

Em 2022 foram catalogadas 10.619 mil ocorrências de roubo e com a implementação de políticas públicas e integração das forças de segurança, os dados, comprovadamente, diminuíram nos anos seguintes. O mesmo padrão aconteceu com os furtos, que, em 2022 registrou 12.899 mil.

O secretário de Segurança Pública, José Neto, atribui o bom desempenho do trabalho policial às tratativas do Governo do Estado com o Governo Federal que, entre outros avanços, está a ativação da “Operação Protetor”, que reforçou significativamente o efetivo de agentes públicos nos municípios do Amapá.

“O reforço das equipes de inteligência, apoio do Ministério da Justiça, principalmente com a Operação Protetor, e também a melhoria do sistema penitenciário, com certeza foram o conjunto de medidas responsáveis por esses bons resultados. Além dos resultados positivos do CVLI, observamos redução também em crimes de roubos, queda em furtos, violência doméstica. Esses dados são em razão das estratégias adotadas pelo governador Clécio Luis contra os grupos criminosos, que inclui maior presença da Polícia Militar nas ruas, além do reforço, principalmente, das delegacias especializadas. Com a continuidade do trabalho, a tendência, e o nosso objetivo é que consigamos reduzir ainda mais a criminalidade de uma forma geral”, frisou o gestor.

Apreensão de armas

Outro destaque nas ações da Segurança Pública são as apreensões de armas de fogo. Em 2024, devido ao trabalho policial, 495 armamentos foram retirados do poder de criminosos. O aumento na apreensão desses objetos, iniciou já em 2023, quando 539 armas de fogo foram recolhidas em todo o estado. O número correspondeu a um aumento de 33,42%, comparado a 2022, quando foram retiradas de circulação 404 armas de fogo.

Crimes letais

O Amapá também apresentou dados significativos referentes aos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Os parâmetros evidenciam a melhor série histórica dos últimos 13 anos, quando em 2012 foram registradas 246 vítimas. O balanço final entre os anos de 2023 e 2024 mostra a redução de 33,04% nas taxas. Os índices divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que, no total, houve 336 vítimas de crimes violentos em 2023, contra 225, em 2024.

