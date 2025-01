Especialista lista atividades para divertir e estimular o aprendizado das crianças nas férias

Pausa na rotina ajuda a aliviar a tensão, estresse e a ansiedade dos pequenos

As férias escolares podem ser consideradas um dos momentos mais esperados para diversas crianças e adolescentes, já que possuem mais tempo livre. Porém, esse período também gera preocupação nos responsáveis quanto ao comprometimento no processo de aprendizagem dos filhos. Especialistas acreditam que a pausa no cronograma de atividades pode colaborar para saúde mental e física dos pequenos.

O cérebro da criança trabalha constantemente para adquirir o máximo de informações possíveis, momentos de descanso são necessários para absorção de todo esse aprendizado. De acordo com a professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Teresa Kobayashi, picos de estresse atingem não só os adultos, mas as crianças também com a rotina escolar. É importante fazer pausas pois elas ajudam a aliviar a carga de estresse e o cansaço que foram acumulados ao longo do dia, do semestre e do ano.

Um estudo divulgado pela Academia Norte-Americana de Pediatria (APP) mapeou a rotina de estudantes ao longo de cinco anos. Os especialistas afirmam que o período de férias é valioso para o aprendizado, crescimento das crianças e ainda contribui no desenvolvimento social, emocional e cognitivo.



Como misturar diversão com aprendizagem durante as férias? A docente explica que durante esse período os responsáveis devem desapegar do planejamento e controle sobre as atividades. Durante as férias, as crianças devem ter o tempo livre para conhecer e explorar novas atividades, pois é quando os níveis de curiosidade, atenção e motivação estão mais aguçados.

Leitura: estimular o hábito de leitura durante a infância permite que a criança tenha desenvolvimento emocional e intelectual. Para mantê-lo ativo durante as férias, os responsáveis podem fazer passeios até livrarias e bibliotecas, assim, os filhos poderão escolher aquele livro que mais se identificam. Isso fará que a criança fique ainda mais interessada pela leitura.

Aplicativos educativos: a nova geração é conhecida como nativos digitais, por isso introduzir novas formas de aprendizagem que sejam mais interativas detêm maior atenção dos pequenos. Aplicativos gratuitos permitem também que a criança aprenda enquanto se diverte brincando.

Brincadeiras ao ar livre: essa é uma possibilidade para tirar a atenção das telas por algumas horas. Dentro ou fora de casa, pensar em brincadeiras ao ar livre é uma ótima maneira de introduzir um estilo de vida saudável e livrar a criança do sedentarismo. Aposte em brincadeiras que sejam educativas e instrutivas, que possam gastar energia e estimular o raciocínio e as habilidades motoras.

Envolver a criança em atividades de casa: alguns responsáveis não permitem que as crianças se aproximem da cozinha e utensílios domésticos, tampouco, deixam as crianças ajudarem com alguma tarefa doméstica. Envolver os filhos nessas atividades como no preparo de refeições pode parecer natural, porém é algo extraordinário para os pequenos. Além de estimular a curiosidade, pode deixar a criança aberta a descobrir novos alimentos e expandir o paladar.

Limitar a criatividade da criança e colocá-la sob pressão com uma rotina regrada cheia de afazeres e obrigações são exemplos inofensivos para alguns pais, no entanto, podem despertar diferentes sentimentos nos filhos que nem mesmo eles conseguem distinguir. “Manter a atenção em relação ao bem-estar psicológico da criança é crucial para evitar que outras etapas de sua vida sejam afetadas”, orienta a docente.

“As crianças não manifestam sentimentos e emoções da mesma maneira que os adultos, dessa forma é indispensável buscar acompanhamento de um especialista em psicologia infantil, que, de maneira lúdica, poderá identificar esses conflitos e encontrará estratégias para lidar com eles”, finaliza.

