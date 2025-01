Jovens de sua escola ou comunidade podem fazer parte da rede global Ashoka

As inscrições estão abertas até 16/02/2025. Participe desta chamada!



Jovens que estão promovendo mudanças em suas escolas ou comunidades têm agora a oportunidade de ampliar seu impacto e inspirar outras pessoas a agir. A Ashoka, organização pioneira no campo do empreendedorismo social, vai reconhecer novos Jovens Transformadores em 2025 e convida pessoas entre 13 e 19 anos a integrar um movimento global onde todos praticam a empatia e se reconhecem como agentes de mudança. As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/JOTAs2025 até 16 de fevereiro de 2025.



“Fui reconhecida como Jovem Transformadora Ashoka em 2019. Fazer parte dessa rede me ajudou a enxergar minha capacidade de inspirar outros jovens a agir no mundo ao seu redor, utilizando a criatividade para resolver problemas que impactam a qualidade de vida em suas comunidades. Trabalhar em rede e perceber o quanto os jovens podem transformar juntos é algo que nos enche de energia e entusiasmo”, conta Carlla Vicna . Fundadora do Projeto Cosmos, em Manaus (AM), que visa democratizar a prática científica e o conhecimento sobre o universo, Carlla é atualmente profissional de tecnologia e a mais jovem integrante do Conselho da Ashoka Brasil.



Jovens Transformadores estão presentes em todos os contextos sociais, independentemente de gênero, raça, crença, instrução ou identidade. Esses jovens descobriram seu poder de gerar mudanças, formaram uma equipe e já estão impactando positivamente seus territórios. Integrar a rede de Jovens Transformadores Ashoka é fazer parte de um coletivo que reconhece seu potencial para contribuir com sociedades mais justas, equitativas e sustentáveis, criando soluções que tornam o mundo um lugar melhor para todas as formas de vida.



O reconhecimento é porta de entrada para uma comunidade global. A jornada dos Jovens Transformadores Ashoka inclui oficinas de narrativa pública e engajamento, projeto de vida, orientação estratégica e parcerias para ampliar o impacto de suas iniciativas. “O programa ainda oferece jornadas de desenvolvimento de projetos com grupos de jovens e empreendedores sociais que têm compromisso com o bem comum”, explica Midria Pereira, que coordena a estratégia de Juventudes da Ashoka no Brasil.



“Estimular crianças e jovens a enfrentar os desafios do dia a dia e criar soluções é uma das formas mais poderosas de educação”, diz Helena Singer, líder da estratégia de Juventudes da Ashoka América Latina. “Há 40 anos, observamos que o protagonismo na infância e na adolescência é fundamental para formar pessoas engajadas com o combate às desigualdades e preparadas para viver em um mundo plural”. Saiba mais sobre o programa em ashoka.org/jovens-transformadores



O processo de reconhecimento, que dura aproximadamente 4 meses, envolve entrevistas de profundidade pela rede global da Ashoka, o que é uma oportunidade de autoconhecimento e de engajamento com outros Jovens Transformadores. Os finalistas participam de um painel, que acontecerá no Rio de Janeiro, no mês de junho, seguido do reconhecimento público.



Como participar?

● Você tem entre 13 e 19 anos?

● Identificou um problema social urgente e perturbador?

● Criou uma equipe para resolver esse problema?

● Já gerou uma mudança positiva em sua comunidade?

● Então, inscreva-se!



Professores, líderes comunitários, empreendedores sociais, criadores de conteúdo e familiares também podem indicar jovens que estão fazendo a diferença em suas comunidades. E, se você quer nos ajudar a disseminar esta oportunidade, compartilhe as postagens da @ashokabrasil ou crie seu próprio conteúdo.



Como se inscrever? Preencha o Formulário em bit.lyJOTAs2025 . Se o acesso à internet for limitado, você pode baixar o formulário e enviar a inscrição por e-mail para Midria Pereira (mpereira@ashoka.org), com cópia para brasil@ashoka.org.



Saiba mais e inspire-se Explore histórias de Jovens Transformadores no Brasil e no mundo e veja como essa rede está moldando um futuro mais justo e sustentável.



Sobre a Ashoka

A Ashoka é a pioneira e maior rede global de empreendedorismo social. Congrega pessoas e organizações que promovem mudanças sistêmicas para o bem comum em 90 países. A organização semeia uma nova visão de sociedade onde todas as pessoas são agentes de transformação e se percebem fortes para moldar o presente e o futuro: é a cultura de Um Mundo de Pessoas que Transformam. Mobiliza instituições-chave que têm o poder e a responsabilidade de criar as condições para que todas as pessoas possam desenvolver o potencial do qual já são portadoras e assim viverem e conviverem plenamente, em sociedades justas, equitativas e sustentáveis. Criada em 1980 e presente desde 1986 no Brasil, a comunidade Ashoka reúne uma rede de 4 mil empreendedores sociais no mundo (400 no Brasil), além de 300 Escolas Transformadoras e comunidades de Jovens Transformadores. Saiba mais: ashoka.org

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...