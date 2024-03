IPVA 2024: no Amapá, mais de 7,5 mil proprietários de veículos já regularizaram os débitos

Cidadãos têm até 15 de março para pagamento em cota única, com 20% de desconto no valor total.

Por: Vithória Barreto

O Governo do Amapá encerra no dia 15 de março o prazo para pagamento em cota única de dívidas do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 20% de desconto no valor total. Até o momento, mais de 7,5 mil proprietários de veículos já regularizaram os débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Ao optar por pagar à vista, o condutor não precisará se preocupar com o vencimento de parcelas posteriores. No entanto, se for mais viável, é possível pagar o IPVA em até seis vezes, sendo a primeira parcela com vencimento também no dia 15 de março.

As fiscalizações iniciam no dia 1º de setembro. Para consultar os valores a serem pagos, o contribuinte deve acessar o site do órgão e seguir o passo a passo, clicando em Veículos – Consulta de Veículos. Ao preencher os dados da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o condutor terá acesso aos boletos para quitar o débito.

“A oportunidade de pagamento do imposto em cota única é mais uma facilidade que o Governo do Amapá oferece para o contribuinte. Nosso maior objetivo é garantir que o cidadão possa transitar pelas vias sem irregularidades durante as operações de fiscalização”, destacou o diretor-presidente do Detran, Rorinaldo Gonçalves.

Com os pagamentos em dia, o condutor também conseguirá obter a documentação do veículo, como o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Confira o calendário do IPVA e Licenciamento no exercício 2024

Cota Única ou 1ª Cota e Licenciamento: 15 de março

15 de março 2º Cota: 15 de abril

15 de abril 3ªCota: 16 de maio

16 de maio 4ª Cota: 15 de junho

15 de junho 5ª Cota: 15 de julho

15 de julho 6ªCota: 15 de agosto

