Estudantes devem cuidar da saúde mental para enfrentarem ano do vestibular

Desde o início do ano letivo, a preocupação com o vestibular está presente entre os estudantes do ensino médio. O período marca a preparação para as provas e a corrida para alcançar as notas de corte Enem 2024 e outros exames. Nesta fase, é comum que os jovens sintam-se mais ansiosos e estressados. Porém, é preciso ter cuidado para que o quadro não se transforme em um sério problema de saúde.

A pesquisa Panorama da Saúde Mental no Brasil, realizada em 2023, pelo Instituto Cactus, revelou que jovens entre 16 e 24 anos estão entre os grupos com a saúde mental mais afetada no país. O clima estressante vivido durante a fase pré-vestibular pode contribuir para esta realidade.

É comum que os vestibulandos sejam submetidos a uma rotina exaustiva de estudos, além de terem que lidar com a pressão pela escolha do curso e a expectativa pessoal e familiar sobre o futuro. Para aqueles que desejam candidatar-se às vagas com grande concorrência, como para o curso de direito, o de medicina e o de engenharia, o nervosismo pode ser ainda maior.

A tensão e a incerteza podem ser combustíveis para alimentar a ansiedade dos alunos. Dessa forma, contar com apoio psicológico e seguir algumas dicas para cuidar da saúde mental são formas de controlar o estresse e a insegurança, o que pode contribuir, também, para um bom desempenho no dia da prova.

Controlar a ansiedade é o maior desafio

A ansiedade é vista por alguns especialistas como algo normal no período pré-vestibular, sobretudo, nas vésperas dos exames. Entretanto, o estudo “O impacto do transtorno de ansiedade generalizada nas funções executivas dos adolescentes”, publicado na revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, chama atenção para os danos cognitivos que a condição pode causar.

Segundo a pesquisa, a ansiedade pode afetar a concentração e a memória, resultando em barreiras para o aprendizado, baixo rendimento escolar e, até mesmo, dificuldades para tomar decisões e se relacionar. Sendo assim, conseguir driblar a ansiedade no ano de vestibular é considerado um dos maiores desafios.

O quadro pode ser agravado quando o estudante não consegue passar na primeira tentativa. Normalmente, a experiência é sentida por quem busca por graduações na área da saúde, que tende a apresentar uma concorrência mais acirrada, como nos cursos de enfermagem, fisioterapia, odontologia e medicina.

A pesquisa reforça a importância do cuidado da saúde mental nesse momento. Estratégias para gerenciar as emoções, bem como a procura pelo tratamento adequado e o acompanhamento psicológico se destacam como medidas para superar a ansiedade.

Escolas e cursinhos devem criar ambiente acolhedor

Em ano de vestibular, é comum que os alunos passem grande parte do tempo no ambiente escolar. Fora a carga horária das aulas, muitos apostam em aulas de reforço ou preparatórias para vestibulares específicos. Nesse contexto, as escolas e os cursos pré-vestibulares também devem assumir um compromisso na promoção da saúde mental dos jovens.

Segundo pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 50% dos jovens entrevistados afirmaram que sentem necessidade de pedir ajuda em relação à saúde mental, mas não recorrem a ninguém. O índice mostra a importância de os adultos que convivem com o público mais jovem estarem atentos sobre possíveis demandas e, também, disponíveis a oferecer ajuda.

Dessa forma, transformar a instituição de ensino em um lugar acolhedor é uma forma de auxiliar os alunos a enfrentarem problemas de ansiedade, estresse, depressão e outros transtornos mentais. Uma possibilidade para oferecer ajuda é a formação de grupos de apoio. Para os vestibulandos, ter um espaço seguro para compartilhar frustrações, angústias, medos e outros sentimentos pode ser uma forma de aliviar a tensão e melhorar o desempenho acadêmico.

Outras medidas são a organização de palestras sobre saúde mental e a disponibilização de aconselhamento individual aos estudantes. Tais práticas reforçam o preparo das instituições em oferecer suporte aos alunos.

Dicas para manter a saúde mental em ano de vestibular

Para evitar que ansiedade tome conta e atrapalhe a preparação para os vestibulares, algumas dicas podem ser úteis.

Estabeleça limites

O tempo de dedicação aos estudos é fundamental para alcançar um bom resultado nas provas. No entanto, ultrapassar os limites pode trazer graves consequências para a saúde física e mental.

Não priorizar o descanso pode afetar o rendimento no dia seguinte. Por isso, uma dica é criar limites para o esforço empenhado.

Pratique atividade física

Diversos estudos comprovam os benefícios que os exercícios físicos trazem para o bem-estar. A prática libera hormônios ligados à sensação de felicidade, como a endorfina e a serotonina.

Por isso, intercalar a rotina de estudos com a prática de atividades físicas pode ser vantajoso para preservar a saúde mental.

Equilibre a rotina de estudos com o lazer

Quando tudo parece estar resumido às provas e aos vestibulares, os momentos de lazer podem trazer a sensação de tranquilidade aos estudantes. Por isso, é importante conciliar passeios, festas, idas ao cinema e outras atividades relaxantes com a rotina de estudos.

Saiba quando procurar ajuda

O desgaste mental, o excesso de preocupação e ansiedade podem ficar incontroláveis, sendo necessário contar com uma rede de apoio. Assim, é importante reconhecer quando buscar ajuda. Não exite em conversar com um adulto e pedir o apoio profissional.

