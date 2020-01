SESI Amapá abre inscrições para atividades esportivas e de lazer

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá abriu inscrições para a prática de diversas modalidades esportivas como natação, treinamento funcional, mat pilates, futsal, jiu-jitsu, vôlei, hidroginástica e ballet. As vagas são destinadas a crianças, jovens e adultos e as aulas iniciam dia 3 de fevereiro.

O objetivo é promover qualidade de vida e proporcionar bem-estar aos participantes, por meio das ações esportivas. Dessa forma, a vivência e a conscientização para os valores do esporte são fatores estimulados. Cada modalidade apresenta exercícios diferenciados ministrados por profissionais qualificados.

As matrículas estão sendo realizadas no SESI Macapá localizado na Av. Desidério Antônio Coelho, s/nº, bairro do Trem. Os interessados devem comparecer ao local com cópia dos documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, foto 3X4 e atestado médico de aptidão física. No caso de menores de idade é necessário apresentar cópia dos documentos dos responsáveis, além do RG ou da certidão de nascimento da criança. Para obter outras informações ligue para os telefones: 3084-8935 ou 98114-0153.

